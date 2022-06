A Casa do Dragão ganha pôster épico; confira

Faltam poucas semanas para a estreia de A Casa do Dragão, e a HBO Max acabou de divulgar um novo pôster inédito no Twitter para promover o lançamento de sua primeira série spin-off de Game of Thrones.

Nesta fase da história, veremos uma época em que os dragões ainda conviviam com os humanos, e a nova imagem dá ênfase a este ponto, conforme mostra a protagonista da série de frente a um dragão.

A imagem revela, ainda, a diferença de tamanho entre os personagens.

Confira logo abaixo:

Mais sobre House of the Dragon

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.

