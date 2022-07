A Casa do Dragão: George R.R Martin quase fez aparição na série

Game of Thrones terá seu primeiro derivado lançado esse ano. A série Casa do Dragão teve a consultoria criativa do escritor dos livros, George R.R Martin, além de ter criado esse universo mágico, quase esteve presente no derivado.

Durante o painel da San Diego Comic Con, o autor dos livros comentou sobre uma aparição realizada no derivado, seria uma cena no episódio piloto do programa, mas a mudança de planos deixou essa possibilidade para trás.

“eles refilmaram a maior parte do piloto e deixaram minha parte no chão da sala de edição” disse George R.R Martin ( via DiscussingFilm).

A participação deletada do criador agora é apenas uma história, não é a primeira vez que os planos da HBO afetaram de alguma forma as intenções do escritor, em outra produção nem mesmo George pode assistir o projeto ambientado em seu universo de livros.

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

