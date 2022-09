A Casa do Dragão: Grande reviravolta e mudança do livro aguarda fãs no 7º episódio

Ao que tudo indica, o 7º episódio de A Casa do Dragão – que estreia neste domingo (2) – trará uma das maiores reviravoltas da produção do HBO Max. A novidade deve surpreender até mesmo quem já leu “Fogo e Sangue”, o livro de George R.R. Martin que inspira a trama do spin-off de Game of Thrones.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

Continua depois da publicidade

O elenco de A Casa do Dragão é liderado por Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Matt Smith (Daemon), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a maior reviravolta da 1ª temporada de A Casa do Dragão – cuidado com os spoilers.

7º episódio de A Casa do Dragão vai explodir a cabeça dos fãs

Em uma entrevista recente, Matt Smith – o Daemon Targaryen de A Casa do Dragão – confirmou a presença de uma enorme reviravolta no 7º episódio da série.

Vale lembrar que, no capítulo 6, a produção do HBO Max realiza sua aguardada troca de elenco. Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, por exemplo, passam a ser interpretadas por Emma D’Arcy e Olivia Cooke.

Além disso, os espectadores tiveram que se despedir de dois personagens queridos, em algumas das cenas mais emocionantes da série.

Os trailers do episódio 7, batizado de “Driftmark” (Derivamarca) mostram uma grande reunião entre os Targaryen e os Velaryon. Provavelmente, esse encontro não deve terminar bem.

Em um papo recente com o podcast de Josh Horowitz, Matt Smith falou sobre a reviravolta do 7º episódio de A Casa do Dragão.

“Olhe, sem revelar muito, eu acho que… O que são esses momentos de ‘ai meu Deus?’ Alguns destes estão por vir. Tem um no episódio 7, acredito eu”, comentou o ator.

Perguntado sobre as particularidades da reviravolta, Matt Smith preferiu manter o mistério.

No Twitter, os fãs de A Casa do Dragão já especulam sobre o teor do “plot twist”. Segundo @merasnixx, do portal DC Brasil, o 7º episódio será “grandioso”.

“Assisti ao 7º episódio de A Casa do Dragão e, meu deus, que episódio F*DA! Parece um filme de tão grandioso. E o plot twist do final… Não vou dar spoilers, mas saibam que esse final me pegou totalmente de surpresa”, comentou.

A página Winter is Coming, especializada em Game of Thrones e nas obras de George R.R. Martin, também mencionou a reviravolta em uma postagem recente.

“A Casa do Dragão Episódio 7: A Família Targaryen se junta para uma reunião. Tenho certeza que vai correr tudo bem, e que o capítulo não terminará em violência”, brincou o perfil.

Driftmark, o 7ª episódio de A Casa do Dragão, vai ao ar pelo HBO Max neste domingo (2). Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.