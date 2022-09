A Casa do Dragão: HBO Max vai corrigir erro da série

A HBO Max vai corrigir um erro de A Casa do Dragão, que os fãs acabaram notando no terceiro episódio da série.

Os espectadores foram rápidos em notar um erro, e justamente na mão do rei Viserys, interpretado por Paddy Considine. Em uma cena que está recebendo uma carta de um mensageiro, ele estica sua mão e vemos que dois de seus dedos estão com uma luva verde de Chroma Key.

E claro, o streaming não ia deixar passar sem corrigir. Segundo a Variety, a HBO Max vai arrumar este único erro até o momento no CGI.

Este não é o primeiro erro no universo de Game of Thrones, Na oitava temporada da série original, sem querer, um copo do Starbucks acabou aparecendo.

Além da pequena gafe em A Casa do Dragão, nenhum outro erro foi percebido pelos fãs. O streaming deve atualizar a correção nos próximos dias.

A Casa do Dragão supera O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

O prelúdio de Game of Thrones já foi renovado para a segunda temporada na HBO Max, logo após bater o recorde de visualizações na estreia.

Novamente, o derivado quebra outro recorde, superando Os Anéis de Poder no primeiro episódio. Segundo dados do Samba TV, o episódio de estreia de A Casa do Dragão foi assistido por 4,8 milhões de lares nos Estados Unidos (via ScreenRant).

É uma ampla vantagem ao lançamento da série de O Senhor dos Anéis, que foi assistida por 1,8 milhão nos primeiros quatro dias.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max. Já O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, está no Prime Video.

