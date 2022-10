A Casa do Dragão ignora uma importante história da Dança dos Dragões

A série A Casa do Dragão finalizou sua primeira temporada com mortes chocantes, e preparando terreno para o segundo ano ser ainda muito pior.

Com muito para contar, o seriado derivado de Game of Thrones, da HBO Max, acabou ignorando uma importante história da Dança dos Dragões durante o primeiro ano.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Série desperdiçou o roubo da coroa

O cavaleiro Erryk Cargyll aparece em Pedra do Dragão após Rhaenyra e Daemon terem cremado a bebê Visenya. No local, ele dobra seus joelhos e apresenta a coroa.

Essa atitude do cavaleiro, além de ser nobre, representa que ele está do lado de Rhaenyra, e a seguirá como a rainha de Westeros.

Ele também acredita que o reino deveria fazer o mesmo apoiando Rhaenyra, pois estariam honrando o desejo do rei Viserys sobre quem deveria governar Westeros.

Daemon coroa Rhaenyra, e ambos não sabem nem ao menos como a coroa foi roubada, e o que os Verdes estão fazendo na capital.

Visto que Aegon é o filho primogênito do rei Viserys, ele deveria estar chateado assim como Alicent, pois a atitude foi desrespeitosa.

Erryk segue no conselho de Rhaenyra, e não há nenhuma reação após o roubo da coroa, com a série abordando isso de maneira vulgar.

Uma das falhas de A Casa do Dragão é como os saltos temporais resultam na morte dos personagens principais, e como não há apelo do público sobre estarem emocionados com isso,

Muitos personagens não possuem um tempo de tela suficiente para que o espectador consiga criar um apego emocional e sentir o impacto de sua morte, como a de Laena.

Porém, Larys, por exemplo, é simplesmente inserido na história de A Casa do Dragão sem muita explicação sobre seus motivos. Isso também vale para Erryk e Arryk.

Arryk parece ir mais para o lado mal, apesar de não ter esse lado tão bem explorado e o público não ter visto os Verdes apelando para ele.

Por sua vez, não é explicado a generosidade de Erryk para com Rhaenyra, e deixa apenas claro que ele quer honrar o rei Viserys.

Na história de George RR Martin, Arryk se passava por Erryk, e entrava furtivamente na Pedra do Dragão para matar Rhaenyra e seus filhos. Por isso, o roubo da coroa seria algo a ser usado contra os Negros.

Isso teria acrescentado uma rivalidade entre os irmãos gêmeos, e sido um pouco mais fiel ao material original de Martin.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

