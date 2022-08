A Casa do Dragão já prepara casais tão perturbadores quanto Cersei e Jaime

A Casa do Dragão conta a história dos Targaryen, família que notoriamente tem o costume de realizar casamentos consanguíneos, a fim de manter a linhagem “pura”. Já no primeiro episódio, a série da HBO indica romances tão perturbadores quanto o de Cersei e Jaime, de Game of Thrones.

Assim como Game of Thrones, A Casa do Dragão nunca aborda adequadamente a natureza desses relacionamentos entre menores de idade e natureza incestuosa.

A série original nunca fez Daenerys Targaryen e Jon Snow se sentirem estranhos com a revelação de serem tia e sobrinho – embora Jon tenha ficado chocado, claro.

Os gêmeos Cersei e Jaime Lannister morreram nos braços um do outro porque… o amor vence tudo?

A Casa do Dragão faz o mesmo ao introduzir a complexa relação entre Daemon Targaryen e sua sobrinha de 15 anos, Rhaenyra.

A paixão de Daemon por Rhaenyra parece um movimento de poder de sua parte, tirando vantagem de sua inocência e da paixão que ela tem por ele. Enquanto isso, Viserys, pai de Rhaenyra, está cego acerca das intenções de Daemon em relação à garota.

Mas Viserys se casou com seu prima, então talvez ele não esteja desaprovando o que está acontecendo aqui. E há algo tão ruim quanto acontecendo com ele.

Viserys e Alicent

Depois de matar indiretamente sua esposa para salvar seu bebê – sem o consentimento dela – Viserys está de luto. Embora inteiramente justificável, sua dor também parece um pouco hipócrita. Havia uma chance de ela ter vivido, mas um herdeiro era mais importante que o amor aos olhos de Viserys.

A Mão do Rei, Otto Hightower, sugere a sua filha, Alicent, que ela “conforte” Viserys em seus aposentos.

Alicent é esperta demais para não saber aonde isso vai dar e fica desconfortável com a ideia de se vestir (com o vestido da falecida mãe ainda por cima) para encontrar o rei em seu quarto mais privado.

Não é à toa que Otto se aproveita de Viserys em seu momento mais fraco para entregar sua filha para possivelmente dar à luz o novo herdeiro – ele sabe o que faz Viserys funcionar e tem uma ideia de como isso pode acontecer.

Ele está jogando seu próprio jogo dos tronos, um que ele provavelmente passou anos elaborando. Sabendo que a esposa de Viserys não poderia ter um filho com saúde, há quanto tempo Otto considera Alicent uma substituição adequada? É perturbador pensar que Otto pode estar pensando isso desde que Alicent era mais jovem, sem falar no fato de que ela ainda é uma criança.

Isso tudo é normal no universo de Game of Thrones, mas não deixa de ser perturbador. E quem já leu Fogo & Sangue, já sabe onde tudo vai dar.

A Casa do Dragão está no HBO Max, com novos episódios exibidos aos domingos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.