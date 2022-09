A Casa do Dragão já prepara uma das cenas mais brutais da série

Alerta de spoilers

A Casa do Dragão, tal qual Game of Thrones, conta com momentos verdadeiramente brutais, muitos dos quais ainda estão por vir. Um desses eventos já está sendo preparado pela série da HBO.

No terceiro episódio da série, vemos Alicent Hightower grávida. Ela já teve o pequeno Aegon e agora está grávida de Helaena, que protagonizará um dos momentos mais chocantes da série. Sabemos disso, é claro, graças ao livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin, no qual a série foi baseado.

No início da Dança dos Dragões, o príncipe Lucerys Velaryon, filho de Rhaenyra Targaryen, é morto em uma luta de dragões contra seu primo, Aemond Targaryen (filho do rei Viserys e sua segunda esposa, Alicent Hightower).

Isso inevitavelmente requer vingança, com Daemon Targaryen declarando que deve ser “um filho por um filho”.

Acontecimento brutal

Sangue e Queijo são contratados por Daemon para matar um dos filhos do rei Aegon II Targaryen, o que eles fazem da maneira mais horrível possível, incluindo forçar a esposa de Aegon, a Rainha Helaena, a escolher qual filho vai morrer.

Como contado no livro de Martin, Sangue e Queijo esgueiram-se até o quarto de Alicent Hightower, que eles amarraram, sabendo que Helaena virá com seus três filhos: príncipe Jaehaerys, princesa Jaehaera, e príncipe Maelor.

Sangue e Queijo forçam Helaena a escolher entre seus dois filhos – quando ela oferece sua própria vida em vez disso, eles recusam; quando dura muito tempo, eles ameaçam abusar sexualmente de sua filha – e, eventualmente, a Rainha escolhe seu filho mais novo, Maelor.

Em vez disso, Sangue corta a cabeça de Jaehaerys, e os dois fogem da Fortaleza Vermelha. É um momento verdadeiramente brutal, de cair o queixo não apenas por seu conteúdo gráfico e perturbador, mas por seu impacto persistente, com Helaena nunca se recuperando dele e descendo para a “loucura”, como o livro descreve.

A Casa do Dragão está disponível no HBO Max, com novos episódios lançados aos domingos.

