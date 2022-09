A Casa do Dragão já preparou o substituto de Criston Cole

Alerta de spoilers

O quinto episódio de A Casa do Dragão mostra Criston Cole surtando após ficar abalado pela quebra de seu juramento e pela recusa de Rhaenyra em fugir com ele. Mas a série já preparou o substituto do personagem.

Enquanto o romance de Rhaenyra Targaryen com Criston Cole está efetivamente terminado, a série já indicou o próximo amante da herdeira do Trono de Ferro.

A vida amorosa de Rhaenyra tem sido um grande ponto focal da primeira temporada, particularmente com Daemon Targaryen e Criston Cole. Enquanto Rhaenyra e Daemon tiveram um momento íntimo em uma casa de prazer, foi com Criston Cole que ela dormiu mais tarde naquela noite no episódio 4.

As coisas se tornaram significativamente mais complicadas após seu casamento com Sor Laenor Velaryon, um homem gay, com a quem ela fez um acordo de que cada um pode procurar amantes.

Após o drama sobre Rhaenyra e Criston terem feito sexo, o cavaleiro da Guarda Real procurou aliviar sua culpa e vergonha por quebrar seu juramento, tentando persuadir a princesa a fugir para Essos.

Rhaenyra rejeitou sua proposta por causa dos deveres que ela tem para com sua família e o reino em geral, com Criston igualmente se recusando a ser simplesmente seu amante.

A separação oficial ocorreu no casamento de Rhaenyra e Laenor, quando Criston Cole matou brutalmente o amante de Laenor, Joffrey Lonmouth.

Além do problema de Criston agora ser aliado de Alicent Hightower, Rhaenyra eventualmente buscará um novo amante.

O substituto de Rhaenyra para Criston Cole será Sor Harwin Strong, o cavaleiro mais forte dos Sete Reinos e filho da Mão do Rei, Lyonel Strong.

A Casa do Dragão já indicou uma conexão entre o par através de pequenos momentos, mais notavelmente quando a princesa voltou de matar um javali no episódio 3. Quando Rhaenyra voltou para o acampamento com sangue por todo o rosto, os presentes olharam para ela com surpresa e desgosto, enquanto Sor Harwin Strong lhe deu um aceno de aprovação e um sorriso animado.

Sua próxima interação ocorreu quando Rhaenyra se esgueirou com Daemon, quando Harwin Strong a parou em um beco antes de deixá-la ir.

A última vez que ela e Harwin são vistos juntos antes de seu caso começar é no casamento de Rhaenyra e Laenor. Ele é instruído a levar a princesa para longe do caos. Ele pode não ser seu “cavaleiro branco” como Criston, mas ele é uma combinação significativamente superior a longo prazo.

Mais que amantes

A grande diferença é que Harwin não tem ilusões de se casar com Rhaenyra ou de ficarem publicamente juntos, e ele não está inseguro por ser apenas o amante de Rhaenyra.

Ele é ferozmente protetor de Rhaenyra e seus filhos, respeitando o fato de que eles precisam ser apresentados como herdeiros de Laenor Velaryon.

Sor Criston Cole era simplesmente um romance de paixão com um homem em quem ela confiava genuinamente e gostava da companhia, enquanto Harwin oferece muito mais do que simplesmente ser um amante no futuro de A Casa do Dragão.

O romance de Harwin e Rhaenyra é substancialmente mais importante para o escopo da história da série do que seu breve caso com Criston.

Como Laenor é gay, Rhaenyra precisa fortalecer sua reivindicação produzindo herdeiros fora do casamento, com todos os três filhos sendo de Harwin. Os filhos de Rhaenyra, Jacaerys, Lucerys e Joffrey Velaryon, têm cabelos castanhos escuros com pele branca, não compartilhando nenhum dos traços valirianos físicos de Rhaenyra ou Laenor.

Eles, por outro lado, se parecem muito com Sor Harwin Strong, com a verdade secreta de sua filiação sendo amplamente conhecida, mas não reconhecida.

O romance e os filhos de Rhaenyra e Harwin em A Casa do Dragão apresentam, portanto, uma questão importante para sua reivindicação ao Trono de Ferro.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max.

