A Casa do Dragão já supera Game of Thrones de forma impressionante

A Casa do Dragão é o novo projeto ambicioso da HBO, funcionando como prelúdio de Game of Thrones. A nova série derivada já supera a original em um aspecto: a quantidade de dragões.

Em Game of Thrones, os únicos dragões que chegamos a ver são os três de Daenerys Targaryen, visto que as criaturas estão praticamente extintas.

Já em A Casa do Dragão, que retrata o auge da dinastia Targaryen, veremos uma quantidade muito maior, visto que cada membro da família, teoricamente, conta com um dragão para chamar de seu.

Conforme o produtor Ryan Condal (via Discussing Film), existem 17 dragões em A Casa do Dragão. Resta saber como a HBO fará o orçamento funcionar com isso. A informação foi revelada durante painel da San Diego Comic Con 2022.

O Futuro do universo de Game of Thrones

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

