A Casa do Dragão: Matt Smith veste armadura Targaryen em nova imagem

A Casa do Dragão mostrará os Targaryen no auge do poder e, naturalmente, veremos algumas armaduras retratando bem isso. Esse é o caso da imagem que mostra Matt Smith com uma dessas.

Como uma série prelúdio, os Targaryen são a família no controle do Trono de Ferro, e eles vão esbanjar isso em diversos aspectos visuais.

No topo quando A Casa do Dragão começa está o Rei Viserys (Paddy Considine). Ele defende a reivindicação de sua filha Rhaenyra (Emma D’Arcy) ao trono, apesar de seu gênero.

A Mão do Rei, Otto Hightower, é interpretado por Rhys Ifans. Smith interpreta o irmão mais novo do rei, Daemon Targaryen, um estimado guerreiro com uma natureza instável.

Uma nova imagem divulgada pela Empire oferece um vislumbre de Smith como o lendário lutador. Nele, ele usa uma armadura Targaryen completa, provavelmente se preparando para a batalha. Veja a imagem abaixo.

Mais sobre A Casa do Dragão

A Casa do Dragão será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

A Casa do Dragão foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

Sobre o autor Guilherme Coral