A Casa do Dragão: Motivo da saída de showrunner é pior do que parece

O showrunner de A Casa do Dragão, Miguel Sapochnik, pegou todos de surpresa quando anunciou que não retornaria para a segunda temporada. Agora, o motivo dele deixar a produção pode ainda ser pior do que parece.

Sapochnik, também um dos criadores da série, esteve muito tempo envolvido em Game of Thrones, e quando saiu, revelou que gostaria de dar um tempo da franquia.

Um novo relatório do Puck News abordou sobre a decisão do showrunner em deixar A Casa do Dragão, e os motivos não são apenas para descansar (via ComicBook).

Anteriormente, Sapochnik e a HBO possuíam um acordo antes dele sair da produção, o que poderia tê-lo trazido para trabalhar em outros projetos. No entanto, isso pode não acontecer mais.

O principal motivo é que o showrunner e a HBO tiveram grandes atritos sobre A Casa do Dragão. Apesar disso, a HBO tentou renovar com Alexis Raben, esposa de Sapochnick para atuar como produtora na segunda temporada, mas há um impasse no assunto. Um moderador foi contratado para resolver a situação.

A Casa do Dragão é a série mais pirateada de 2022

Depois de Game of Thrones conquistar por anos a “honra” de ser a série mais pirateada, A Casa do Dragão segue pelo mesmo caminho. O seriado foi o mais pirateado de 2022.

O TorrentFreak relata que A Casa do Dragão liderou a lista de programas de TV mais pirateados de 2022.

Chegando ao topo da lista, a série da HBO ultrapassou oficialmente sua antecessora, Game of Thrones, que dominava as paradas de pirataria mesmo três anos após seu fim.

Além de ultrapassar o programa original, a primeira temporada de A Casa do Dragão também veio à frente de outros dramas de fantasia, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, e a terceira temporada de The Boys.

Claramente, a derivada de Game of Thrones faz bastante sucesso, tanto nas vias legais, quanto ilegais.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

