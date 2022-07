A Casa do Dragão mudará a forma como você vê os Starks

A Casa Stark estará em A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones. No entanto, prepare-se para uma abordagem bastante diferente.

Como sabemos, A Casa do Dragão acontece muitos anos antes de Game of Thrones. Naquele tempo, os Starks não eram bem como os fãs os conhecem.

Game of Thrones apresenta a Casa Stark como misericordiosa e honrada. No entanto, isso começou principalmente a partir do período de liderança de Ned Stark.

A Casa do Dragão explicará exatamente por que os Starks eram conhecidos como duros, inflexíveis e sedentos por sangue.

Isso é algo que não combina com a representação que eles tiveram em Game of Thrones, mas como o público descobrirá, existe um motivo por trás disso.

Portanto, não se surpreenda tanto se você se deparar com uma abordagem bastante diferente sobre a Casa Stark em A Casa do Dragão.

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022.

