A Casa do Dragão: O que é o sonho de Aegon e como isso muda Game of Thrones

A Casa do Dragão, o prelúdio de Game of Thrones, exibiu seu primeiro episódio no HBO Max na noite do último domingo (21), e já está dando o que falar. A série é uma das principais estreias do ano da plataforma.

O primeiro episódio da série traz o sonho de Aegon Targaryen, um personagem importante nas histórias de Fogo & Sangue, pois foi o primeiro rei a assumir o Trono de Ferro. Este sonho muda tudo em Game of Thrones, reformulando a morte dos Caminhantes Brancos.

Com Rhaenyra sendo a herdeira do trono do rei Viserys I Targaryen, e não Aegon, o rei relata que seu filho previu o fim do mundo em um sonho. Segundo Viserys, a previsão revela que Aegon viu o frio e a escuridão se aproximando, e chamou de As Crônicas de Gelo e Fogo.

O sonho de Aegon de As Crônicas de Gelo e Fogo é uma grande revelação no final do primeiro episódio. Isso não apenas muda o que se sabia sobre a história da Casa Targaryen, mas também reconstrói certos eventos da oitava temporada de Game of Thrones.

Como isso muda Game of Thrones?

O sonho de Aegon prediz a chegada dos Caminhantes Brancos e a segunda Longa Noite. O terrível inverno chegando, a escuridão se aproximando e a ameaça que representa um risco para o mundo inteiro, é uma soma justa do Exército dos Mortos do Rei da Noite.

A profecia de Aegon adiciona uma nova profundidade de as As Crônicas de Gelo e Fogo. Ele reformula a conquista de Aegon, de um ato de pura ambição e poder para um com ato um objetivo mais nobre, e não egoísta.

O sonho do personagem não é mencionado em Game of Thrones, e nem nos livros. Portanto, é algo totalmente inédito e apresentado para A Casa do Dragão.

Mas, a previsão não é tão diferente de outras profecias do universo de Gmae of Thrones, que falam sobre como os Caminhantes Brancos serão derrotados. Azor Ahai é considerado um grande herói que empunhará a espada ardente, Lightbringer. A profecia do Príncipe Que Foi Prometido, que muitas vezes é trocada com a de Ahai, tem uma canção de gelo e fogo. Ambas as profecias estão ligadas do gelo e do fogo no fim do mundo.

Os Targayens – a maioria deles – não sabiam sobre o sonho de Aegon com os Caminhantes Brancos, embora aa dinastia da Casa Targaryen terminou muito antes de Daenerys nascer. No entanto, é possível que Aemon Targaryen soubesse sobre o sonho de Aegon, já que ele era filho de um rei muito favorecido para assumir o Trono de Ferro, e seu irmão sonhava com dragões.

Possivelmente, Aemon não era o único a saber. Rhaegar Targaryen estava obcecado com a profecia do Príncipe Que Foi Prometido, e talvez tenha ouvido sobre o sonho das Crônicas de Gelo e Fogo.

A revelação do sonho de Aegon em A Casa do Dragão serve para mudar os eventos da oitava temporada de Game of Thrones. As profecias em Game of Thrones, geralmente, se realizam, levando as pessoas a tomarem ações que não teriam de outra forma. Daenerys queria o Trono de Ferro de qualquer maneira, mas parou sua busca para ajudar a combater os mortos. Portanto, não se sabe se as ações de Daenerys e Jon Snow seriam diferentes.

Independentemente de quem sabe sobre o sonho de Aegon, a profecia tem algumas consequências infelizes em Game of Thrones. Isso não muda a história por completo, mas mostra como a oitava temporada se desenrolou.

Os Caminhantes Brancos devem ser a ameaça final, e a Casa do Dragão estabelece que foi o caso durante o governo dos Targaryen, que durou quase três séculos.

A Casa do Dragão já está no HBO Max, com novos episódios sendo exibidos aos domingos.

