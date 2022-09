A Casa do Dragão pode evitar uma grande injustiça de Game of Thrones

Game of Thrones teve quatro excelentes temporadas, mas a qualidade da série caiu gradativamente da quinta em diante. Com isso, muitos personagens passaram a ser mal desenvolvidos. A Casa do Dragão pode evitar uma particular injustiça cometida contra um icônico personagem da série original.

Stannis Baratheon e Daemon Targaryen, ambos segundos filhos com irmãos como rei, tinham muito em comum, bem como algumas diferenças gritantes.

Cada um acreditava ser o herdeiro legítimo. Após a morte de seu irmão, Robert Baratheon, Stannis sentiu que era o próximo na linha de sucessão ao Trono de Ferro, pois havia aprendido que os filhos de Robert, na realidade, eram filhos de Cersei e Jaime Lannister.

Daemon, o próximo na linha de sucessão ao trono, foi frustrado quando seu irmão, Viserys Targaryen, nomeou Rhaenyra, sua filha, como herdeira, apesar da tradição de Westeros que desaprovava as mulheres no poder.

Os personagens de Stannis Baratheon e Daemon Targaryen permaneceram, por um tempo, nos Pequenos Conselhos de seus irmãos, mas nenhum deles recebeu o papel de Mão do Rei.

Stannis atua como Mestre de Navios e Daemon atua como Mestre de Leis e Mestre de Moedas. Onde Stannis é firme e justo, Daemon é desafiador e cheio de si.

Ambos têm esposas de quem não gostavam muito, e ambos têm outra mulher próxima a eles, atuando como confidente e conselheira. Em Game of Thrones, Melisandre, a Mulher Vermelha, é uma sacerdotisa de Essos. Ela se apega à corte de Stannis e logo se aproxima dele, com efeitos prejudiciais.

Daemon, em A Casa do Dragão, tem uma amante com o nome de Mysaria, mais tarde chamada Lady Misery. Ela também é descendente de Essos e se torna uma aliada. Stannis e Daemon foram Lordes de Pedra do Dragão, e ambos são guerreiros altamente qualificados.

O livro Fogo e Sangue e sua adaptação para TV não escondem quem realmente é Daemon Targaryen. Ele é um homem ambicioso, arrogante e perigoso, que bebe e frequenta bordéis.

Nenhuma tentativa foi feita para alterar isso para a telinha. O desejo de Daemon pelo Trono de Ferro é transparente. Ele quer ser Rei não por qualquer motivo altruísta, mas pelo poder. Seu lado mais sombrio, assim como os ocasionais momentos de ternura, o tornam moralmente ambíguo.

Ele não pode ser chamado de bom ou mau. Ele está em algum lugar no meio, o que sempre contribui para um personagem bem construído. Infelizmente, Stannis Baratheon, por outro lado, não recebe o mesmo tratamento diferenciado.

Stannis foi injustiçado em Game of Thrones

Stannis Baratheon sofreu muito nas mãos dos roteiristas de Game of Thrones. George R.R. Martin o retratou como um homem duro e sério, dedicado à justiça. Ele tinha um forte senso de dever, e sua declaração de que ele era o herdeiro legítimo do Trono de Ferro veio disso, não de uma fome de poder.

A série, em vez disso, retrata Stannis como tendo uma grande ambição pela coroa e, manipulado por Melisandre, tornando-se um fanático religioso na medida em que queima viva sua única filha como sacrifício para vencer uma batalha.

Não é nada menos do que assassinato de caráter. O Stannis do programa de televisão está muito longe do Stannis dos livros, que nunca desistiria de sua filha.

O personagem de Stannis Baratheon em Game of Thrones foi maltratado pelos escritores. O seriado tirou sua profundidade e deixou uma figura bidimensional em seu lugar.

Com A Casa do Dragão, o personagem de Daemon Targaryen pode evitar os erros cometidos contra Stannis Baratheon.

A Casa do Dragão está disponível no HBO Max, com novos episódios lançados aos domingos.

