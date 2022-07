A Casa do Dragão pode passar por grande mudança nas próximas temporadas

A Casa do Dragão retrata a história dos Targaryen, muito antes dos eventos de Game of Thrones. O showrunner Miguel Sapochnik indicou que as próximas temporadas podem assumir um formato antológico.

Sapochnik indicou que as temporadas futuras podem explorar diferentes pontos no tempo para o família Targaryen.

Curiosamente, esses comentários desencadearão um tipo totalmente diferente de especulação entre os fãs, pois podem significar que o enredo da temporada de estreia pode terminar com seu final.

Além disso, a HBO ainda não anunciou oficialmente uma segunda temporada da série, pois espera para ver como esses primeiros episódios vão se sair.

“Eu acho que essa é uma das coisas interessantes sobre os Targaryen,” Sapochnik compartilhou com a Entertainment Weekly sobre explorar outros pontos da linhagem Targaryen. “Escolhemos uma história que é quase como Star Wars: Episódio IV. É a Nova Esperança. Podemos voltar atrás, podemos avançar. Há muitas oportunidades lá. Espero que tenhamos a oportunidade de arranjar alguma coisa.”

O futuro do universo de Game of Thrones

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

