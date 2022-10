A Casa do Dragão pode ter introduzido outro pretendente ao Trono de Ferro

Alerta de spoilers

O nono episódio de A Casa do Dragão colocou os Sete Reinos à beira da guerra com a coroação de Aegon II, ao passo que os verdes usurparam o trono de Rhaenyra Targaryen. A série pode ter ainda introduzido um outro pretendente à coroa.

Durante uma cena no episódio, um menino que parecia ter o mesmo cabelo branco dos Targaryen foi visto em um estabelecimento em Flea Bottom.

O garoto foi visto atrás das grades em um lugar onde as crianças estavam brigando por dinheiro, e a câmera permaneceu nele por um tempo.

Embora possa ter sido apenas um menino qualquer em Porto Real, também pode ser um personagem conhecido como Gaemon Cabelo-Claro, um menino que cresce para ser um rei pretendente em Westeros.

Gaemon vai causar problemas

O livro Fogo e Sangue revela que Gaemon Cabelo-Claro é filho de uma prostituta em Porto Real. A mãe do menino, Essie, afirma que ele é na verdade o filho bastardo de Aegon II, que acabou de ser coroado rei.

Durante a Dança dos Dragões, a guerra que estoura entre Rhaenyra e Aegon, Gaemon acaba tornando sua suposta filiação conhecida publicamente.

Ele diz às pessoas quem ele acredita que seu pai é, e alguns acreditam nele por causa de sua cor de cabelo. Os Targaryen têm uma cor de cabelo muito original, então fazia sentido que ele pudesse estar relacionado à famosa casa, especialmente considerando a quantidade de tempo que Aegon passava com prostitutas.

Gaemon eventualmente acaba reunindo milhares de seguidores em um ponto, convencendo as pessoas de que ele realmente deveria ser o novo rei.

Não há confirmação da identidade do menino no novo episódio de A Casa do Dragão. Dito isso, as evidências parecem favorecer a ideia de que o garoto visto no episódio é Gaemon.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.