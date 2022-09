A Casa do Dragão: Por que Alicent machuca as próprias mãos

Alerta de spoiler

A Casa do Dragão é um sucesso absoluto na HBO e HBO Max. Com apenas dois episódios, a série prelúdio de Game of Thrones já foi renovada para a segunda temporada. Os fãs estão cada vez maus eufóricos com o que há por vir.

Batendo seu próprio recorde no último domingo (28), o streaming exibiu o segundo episódio, que trouxe uma decisão que pode mudar o rumo da série. O prelúdio foca na Casa Targaryen, e alguns dos personagens como Daemon e Rhaenyra.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Os machucados da mão provocados por Alicent

Alicent Hightower está no centro da história do segundo episódio. Os conselheiros do rei Viserys o pressionam para se casar com Alicent, mas isso pode gerar um atrito com Rhaenyra, atual sucessora do trono. Ambas são amigas, e possuem uma idade bem próxima uma da outra.

Tanto o rei quanto Alicent se aproximaram durante alguns meses, tornando a amizade em um possível casamento. Por sua vez, Otto Hightower vê uma chance de ter um de sua família no Trono de Ferro futuramente, o que causa desconforto em Rhaenyra.

Mas, essa mudança não é bem vista por diversas pessoas, deixando Alicent mais ansiosa e nervosa. Para tentar conter o nervosismo, ela começa a cutucar suas unhas e fazê-las sangrar.

O episódio dois configurou a personalidade total de Alicent, e qualquer motivo de nervosismo ela começa a cutucar a pele ao redor das unhas. Apesar da série não revelar o motivo, as pistas levam a crer que tudo não passa de ansiedade por parte da personagem.

Ela está em um lugar complicado no momento, visto que a personagem está prestes a se casar com Viserys. Alicent sabe que se o casamento der certo, pode perder uma amizade de anos com Rhaenyra.

Mesmo que Viserys tenha escolhido Rhaenyra como herdeira do Trono de Ferro, e não Daemon, fica claro que ele planeja ter um filho com Alicent. Seria o plano reserva do rei, com a futura rainha de Westeros tendo um herdeiro masculino para o reinado.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

