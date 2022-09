A Casa do Dragão: Por que Criston Cole fez AQUILO durante o casamento

Alerta de spoilers

Os minutos finais do quinto episódio de A Casa do Dragão são bem chocantes, mostrando Criston Cole matando Joffrey Lonmouth na frente de todos. Mas por que exatamente ele fez isso? Veremos agora.

Durante o episódio, vemos Cole atormentado por ter quebrado seu juramento e dormido com Rhaenyra. Ele acredita que a princesa quer se livrar daquela vida e até sugere que os dois fujam para Essos.

Com isso, a honra dele seria restaurada, caso ele se casasse com ela, e ela própria não precisaria se tornar rainha. No entanto, ela nega o pedido, mas diz que o casamento dela é político e que os dois poderão continuar passando noites juntos.

Nesse momento, Cole diz que ela apenas quer que ele seja a put* dela e com o passar do episódio vemos esse ressentimento crescendo.

Embora Criston seja tipicamente de temperamento equilibrado, lidar com as consequências de seu caso com Rhaenyra trouxe um nível de emoção que ainda não havia sido retratado em A Casa do Dragão.

Ficou claro quando Joffrey veio até Criston e mencionou que ele sabia que estava dormindo com Rhaenyra, que Criston não suportava mais que isso fosse mencionado.

Não apenas Criston pensava em si mesmo como a “prostituta” de Rhaenyra, mas outros no reino também. A memória de dormir com Rhaenyra era agora um lembrete de quebrar seus votos sagrados, então ter Joffrey jogando isso em seu rosto fez dele o alvo mais fácil para a raiva de Criston.

Joffrey trazendo o caso para Criston também implicava que Rhaenyra havia contado a Laenor sobre sua noite juntos (embora ela não tenha feito isso), o que pode ter levado Criston a acreditar que outros também saberiam a verdade.

Sor Criston Cole provavelmente também enxergou que matar Joffrey seria uma maneira de evitar que o caso viesse à tona, mas era realmente uma maneira mais imediata de ele não ser lembrado disso.

Naquele momento, Criston não estava se concentrando em matar Joffrey em si, mas estava deslocando sua raiva e vergonha de si mesmo. Com a notícia de Criston quebrando seus votos da Guarda Real já sendo conhecido por outros, ele provavelmente não achava que matar um homem no casamento tornaria sua punição pior.

Por que Criston Cole ia se matar?

Depois de matar Joffrey, Criston se retira para o bosque sagrado, onde se prepara para tirar a própria vida. O simbolismo de por que ele está fazendo isso é claro, especialmente quando ele remove seu manto branco antes de se ajoelhar.

Criston se tornar um membro da Guarda Real foi visto como a coisa mais importante que ele já fez em sua vida, e foi a posição mais alta que alguém em sua família já alcançou. Criston sujou seu manto branco dormindo com Rhaenyra e matando um homem inocente, então ele sentiu que não merecia mais usar o manto.

Enquanto Alicent não iria expor seus pecados e torturá-lo, Criston não poderia viver cada dia atormentado pela culpa de abandonar seus votos.

O fato da rainha ter aparecido no final do episódio implica que ele a enxergará como a salvadora dele, sedimentando uma perigosa aliança.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max.

