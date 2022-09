A Casa do Dragão: Por que Laena fez AQUILO no 6º episódio

Alerta de spoilers

O sexto episódio de A Casa do Dragão traz a trágica morte de Laena Velaryon, após complicações no parto. A esposa de Daemon Targaryen vai até Vhagar, o maior dragão vivo da época e ordena que ele queime-a até a morte. Mas por que ela fez isso? Veremos agora.

O capítulo começa após um salto de 10 anos, revelando que Laena Velaryon está morando em Pentos com seu marido Daemon Targaryen e suas duas filhas, Baela e Rhaena.

Enquanto Daemon não tinha intenção de retornar a Westeros devido às crescentes disputas políticas da sua família, Laena estava desesperada para retornar a Driftmark com sua família.

Como o sangue da Velha Valíria, Laena queria que seus filhos vivessem em casa com seu poder de dragão e direitos de nascença, mas um parto difícil a impediria de realizar esse sonho.

No final do episódio de A Casa do Dragão, as complicações durante o parto de Laena se tornaram letais, indicando que nem o bebê nem a mãe sobreviveriam.

Laena rapidamente chegou a essa conclusão por conta própria, então ela correu para fora da mansão Pentoshi, ficou diante de seu dragão e ordenou que Vhagar a queimasse viva.

Provando o quão ligado Vhagar e Laena se tornaram, o dragão a princípio se recusou a obedecer ao comando “Dracarys”.

Laena Velaryon deu a si mesma uma “morte de cavaleiro de dragão” fazendo Vhagar queimá-la viva. Ela preferiria que a causa de sua morte fosse fogo de dragão em vez de complicações do parto.

Laena já havia descrito como ela queria morrer no início do episódio. Ela desejava uma morte emocionante e valorosa, que fosse digna do sangue da Velha Valíria, a cavaleira de Vhagar e mãe de dois cavaleiros de dragão – não a de uma dama que só come e janta em luxuosas mansões.

Laena sentiu que ser morta no parto não lhe daria um legado tão grande quanto morrer pelo fogo de Vhagar, então ela própria definiu seu destino em suas próprias mãos.

Série mudou os eventos do livro

No livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, a cena da morte de Laena foi diferente. Em vez de realmente tirar a própria vida fazendo Vhagar queimá-la viva, Laena acabou morrendo no parto.

Depois de dar à luz um bebê malformado e doente que morreu rapidamente, a dor e a febre do parto de Laena se instalaram.

No entanto, Laena desmaiou e morreu na escadaria do local, com Daemon carregando seu corpo de volta para a cama.

Embora a morte de Laena Velaryon signifique que ela não poderá retornar a Driftmark em Vhagar, seu desejo ainda se tornará realidade para que suas filhas cresçam em casa. Após a morte de Laena, Daemon Targaryen retornará a Westeros com suas filhas, como já vimos no trailer do episódio 7, onde fortalecerá sua estreita aliança com Corlys Velaryon.

A morte de Laena também significa que Daemon Targaryen pode se casar novamente, mas não entregaremos spoilers futuros da série aqui.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max.

