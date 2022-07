A Casa do Dragão: Série sobre os Targaryen já enfrenta racismo

Falando com o Hollywood Reporter, o ator Steve Toussaint revelou ter recebido várias mensagens racistas após ser escalado em A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones.

O ator, que é negro, interpretará o Lord Corlys Velaryon, que é um personagem branco nos livros. Ele admitiu que, inicialmente, se surpreendeu com a reação tão radical de algumas pessoas.

“Eu não percebi que era grande coisa até que fui abusado racialmente nas redes sociais. Sim, isso realmente aconteceu.”

“Eu fiquei surpreso no início. Mas depois pensei: ‘Certo, isso significa muito para algumas pessoas, mas não posso deixar que isso me incomode.'”

Nova grande produção da HBO

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que teve Game of Thrones como o seu grande sucesso dos últimos anos.

A primeira temporada terá episódios de grande orçamento, o que garante um nível de produção parecido com o da série principal.

A Casa do Dragão estreia em 21 de agosto de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.