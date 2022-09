A Casa do Dragão quebra recorde surpreendente de Game of Thrones

Alerta de spoilers

A série A Casa do Dragão é um grande sucesso na HBO Max, e o sexto episódio deixou ainda mais claro que o prelúdio pode superar Game of Thrones, o seriado original.

Os primeiros seis episódios da série trouxeram de volta a política, o drama familiar e a ação pela qual a saga era conhecida. Além disso, o spin-off conta com mortes significativas e atuações fortes.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

A cena mais longa de nascimento de Game of Thrones

O sexto episódio começa a preparar a sucessão da casa Targaryen. Alicent e Rhaenyra, antes boas amigas, estão em uma guerra entre si, e lutam para que suas famílias herdem o Trono de Ferro.

Rhaenyra, herdeira do trono de Westeros, não consegue enganar ninguém com seu casamento com Laenor, e enfrenta a pressão de inimigos que questionam sua linhagem e filhos.

Mesmo que Alicent não seja uma Targaryen de sangue, e sim, uma Hightower, seu relacionamento com Rhaenyra é de longos anos. Porém, a relação saudável começou a despedaçar quando Alicent se casou com o rei Viserys.

Após Rhaenyra dar à luz ao seu terceiro filho, Alicent ordena ver a criança, para que ela possa determinar sua filiação no futuro.

A cena do nascimento já é a mais longa da história do universo de Game of Thrones. A sequência acontece no início do episódio, seguindo Rhaenyra caminhando e deixando um rastro de sangue pelo palácio.

Ela leva cinco minutos para chegar aos aposentos de Alicent, com a equipe usando duas tomadas que possuem dois minutos e meio de duração (via ScreenRant).

As longas tomadas levam os espectadores através do nascimento de Joffrey e consequências futuras, com a tensão entre as principais personagens apenas crescendo.

No entanto, essa tensão começou ainda no quinto episódio, quando Alicent foi com um vestido verde para a festa de casamento de Rhaenyra. O verde é uma das cores dos estandartes da casa Hightower.

Mesmo depois de um salto temporal, a relação entre Rhaenyra e Alicent continua instável, e tudo fica mais claro quando Rhaenyra reluta em parecer fraca diante da rainha.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

