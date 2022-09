A Casa do Dragão: Quem foi Jaehaerys I Targaryen

Alerta de spoilers

O primeiro episódio de A Casa do Dragão começa com o grande conselho escolhendo quem será o próximo rei de Westeros e sucessor de Jaehaerys I Targaryen. Mas, afinal, quem foi esse monarca, que é citado mais vezes na série? Veremos isso agora.

Jaehaerys foi o quarto rei Targaryen a sentar no Trono de Ferro e também o monarca de maior reinado, tendo governado por 55 anos. Por causa disso, ele é conhecido como o “Velho Rei”.

Continua depois da publicidade

Seu reinado é lembrado como o período mais próspero da história da monarquia Targaryen. Seu governo trouxe paz, estabilidade e justiça aos Sete Reinos.

De acordo com os arquimeistres, a população de Westeros ao norte de Dorne dobrou durante o reinado de Jaehaerys, com a população de Porto Real se tornando quatro vezes maior.

Jaehaerys até conseguiu forjar uma paz entre a Casa Bracken e a Casa Blackwood nas terras fluviais, que duraria por cinquenta anos, mas não perdurou muito tempo além de seu reinado.

Ele também foi responsável pela criação de leis unificadas em Westeros, além de abolir o direito à primeira noite, que garantia o direito a lordes de deitarem-se com as mulheres de seus vassalos no dia do casamento delas.

O maior rei de Westeros

Jaehaerys essencialmente herdou um reino marcado pela guerra e trouxe paz, conquistando até as graças da Fé dos Sete, que estava em pé de guerra com os Targaryen, por conta dos casamentos incestuosos da família.

Não bastasse isso, ele conseguiu fazer com que a Fé aceitasse tais casamentos, com fieis espalhando pelos Sete Reinos que o incesto era errado, exceto para os Targaryen, visto que eram superiores por terem “sangue de dragão”.

Ele também baniu viagens para as antigas ruínas de Valyria, depois de sua sobrinha voltar de lá, montada no dragão Balerion, com uma doença misteriosa, provocada por vermes com rostos, que estavam dentro dela – provavelmente nativos da região. Balerion, o maior dragão já visto desde a Conquista de Aegon, também voltou ferido de Valyria.

Enquanto Jaehaerys I trouxe paz e estabilidade ao reino, no entanto, ele próprio teve uma vida repleta de tragédias. Ele sobreviveu sua esposa/irmã, Alysanne, e 11 dos seus 13 filhos. Tais perdas tiveram grande impacto na saúde do rei, mas ele permaneceu sábio até o fim.

Jaehaerys I morreu aos 69 anos e ficou conhecido como o Conciliador. “Aegon, o Dragão, e suas irmãs conquistaram os Sete Reinos (seis deles, pelo menos), mas foi Jaehaerys, o Conciliador, quem realmente os tornou um”, escreveu o arquimeistre Umbert sobre o rei, conforme descrito em Fogo e Sangue.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.