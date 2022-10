A Casa do Dragão: Série é comparada com clássico filme medieval

A série A Casa do Dragão vem dando o que falar, e um especialista de combate acabou comparando a produção com um clássico filme medieval.

Já renovada para a segunda temporada, o prelúdio de Game of Thrones apresentou uma justa medieval, torneios praticados na época que funcionavam como combates usando armas modificadas.

Continua depois da publicidade

Um especialista no assunto, Matt Easton, elogiou a cena do primeiro episódio do seriado, e chegou a comparar com Coração de Cavaleiro (via ScreenRant).

“Eu amo o jeito que foi filmado – aquele primeiro impacto. Quando vi isso pela primeira vez, pensei: ‘Essa é a melhor justa que vimos na tela desde Coração de Cavaleiro”, disse ele

O clássico filme medieval estrelado por Heath Ledger, que viveu o Coringa, remodelou ao público os torneios entre cavaleiros. No entanto, para Easton, as justas do filme são melhores.

“Coração de Cavaleiro não é historicamente preciso, mas a ação de justa nele é ótima, muito divertida e muito bem filmada. Eu diria que esta é a melhor justa que já vi em qualquer coisa, exceto neste filme”, comentou Easton.

Mais sobre A Casa do Dragão

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max, com episódios novos todo domingo.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.