A Casa do Dragão tem a própria brutal versão do Casamento Vermelho

Um dos aspectos mais marcantes de Game of Thrones são suas reviravoltas, que muitas vezes incluem mortes brutais e inesperadas. A Casa do Dragão parece que não ficará muito atrás e conta, inclusive, com um evento tão impactante quanto o Casamento Vermelho.

O Casamento Vermelho foi um ponto de virada para Game of Thrones em mais de uma maneira. Não só matou vários personagens-chave e com eles terminando longas tramas, mas foi uma mudança real em termos de audiência também.

Isso sedimentou a ideia de que qualquer um poderia morrer – se a morte de Ned Stark na primeira temporada ainda não tivesse dado conta disso.

A série saltou de uma média de pouco menos de cinco milhões de espectadores por episódio na terceira temporada para quase sete milhões na quarta temporada; o Casamento Vermelho reverberou em torno da internet, tornando-se uma experiência cultural compartilhada.

Sabiamente, A Casa do Dragão não estará apenas copiando Game of Thrones, mas haverá comparações e isso incluirá a questão de quando será seu próprio Casamento Vermelho.

Dado o quão chocante foi, faz sentido olhar para quando uma cena semelhante pode acontecer em A Casa do Dragão, e a resposta está com dois personagens: Sangue e Queijo.

No início da Dança dos Dragões, o príncipe Lucerys Velaryon, filho de Rhaenyra Targaryen, é morto em uma luta de dragões com seu primo, Aemond Targaryen (filho do rei Viserys e sua segunda esposa, Alicent Hightower).

Isso inevitavelmente requer vingança, com Daemon Targaryen declarando que deve ser “um filho por um filho”.

Sangue e Queijo são contratados por Daemon para matar um dos filhos do rei Aegon II Targaryen, o que eles fazem da maneira mais horrível possível, incluindo forçar a esposa de Aegon, a Rainha Helaena, a escolher qual filho vai morrer.

Como contado no livro de Martin, Fogo & Sangue, Sangue e Queijo esgueiram-se até o quarto de Alicent Hightower, que eles amarraram, sabendo que Helaena virá com seus três filhos: príncipe Jaehaerys, princesa Jaehaera, e príncipe Maelor.

Sangue e Queijo forçam Helaena a escolher entre seus dois filhos – quando ela oferece sua própria vida em vez disso, eles recusam; quando dura muito tempo, eles ameaçam abusar sexualmente de sua filha – e, eventualmente, a Rainha escolhe seu filho mais novo, Maelor.

Em vez disso, Sangue corta a cabeça de Jaehaerys, e os dois fogem da Fortaleza Vermelha. É um momento verdadeiramente brutal, de cair o queixo não apenas por seu conteúdo gráfico e perturbador, mas por seu impacto persistente, com Helaena nunca se recuperando dele e descendo para a “loucura”, como o livro descreve.

Quando Sangue e Queijo deve acontecer

Sangue e Queijo acontece relativamente cedo na Dança dos Dragões, embora quando exatamente isso vai acontecer em A Casa do Dragão depende de quanto eles expandem a história e quanto tempo eles passam no prelúdio.

Com base no que foi revelado até agora, então é muito provável que a Dança esteja apenas começando até o final da primeira temporada. Seria razoável supor que incluirá a coroação de Aegon II em Porto Real e, se ele quiser sair com um estrondo, a batalha do dragão entre Aemond e Lucerys em Storm’s End (o que faria sentido como um evento final).

É improvável que Sangue e Queijo seja incluído na primeira temporada com tudo isso já acontecendo, mas também não pode vir muito tempo depois porque é uma resposta tão imediata ao que acontece.

Com isso, é possível que vejamos esse evento ocorrendo no início da segunda temporada.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

