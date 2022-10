A Casa do Dragão tem hilária e oficial conexão com Muppets e Vila Sésamo

Alerta de spoiler

O final da primeira temporada de A Casa do Dragão estabelece a conexão hilária da família Tully com os Muppets. Muitos dos nomes no mundo de Game of Thrones são difíceis de lembrar ou notáveis ​​por serem pequenas variações de nomes ingleses comuns; Catelyn está perto de Caitlin, Benjen está perto de Benjamin, Samwell é uma variação de Samuel e Alicent é adjacente a Alison.

Muitos de A Casa do Dragão são baseados nas culturas dos personagens, como os Targaryens com nomes valirianos, mas os nomes da Casa Tully vêm de uma fonte mais familiar do mundo real: os Muppets.

Continua depois da publicidade

No 10º episódio da série, tanto Rhaenyra Targaryen quanto Otto Hightower se referem a Grover Tully, o Senhor de Correrrio, que começa a estranha associação da família com os Muppets.

O nome de Grover Tully é o mesmo do monstro peludo azul da Vila Sésamo. O futuro personagem que aparecerá em A Casa do Dragão, Elmo Tully – neto de Grover – continua a tendência, pois seu nome é derivado do monstro vermelho mais popular da Vila Sésamo.

Os dois filhos de Elmo Tully em A Casa do Dragão se chamam Kermit (o sapo verde dos Muppets, no Brasil ele se chama Caco) e Oscar (o monstro rabugento que mora na lixeira de Vila Sésamo).

Mais conexões com Muppets

De acordo com os co-autores de George R.R. Martin em Rise of the Dragon e O Mundo de Gelo e Fogo (via Twitter) a única razão para os nomes dos Muppets da Casa Tully é que isso diverte Martin.

O easter egg dos Muppets de George R.R. Martin em A Casa do Dragão vai ainda mais longe com a geografia associada à Casa Tully e Correrrio. O Tridente, o grande rio que atravessa as Terras Fluviais lideradas por Tully, é separado em três ramos principais: vermelho, azul e verde.

Não por coincidência, os nomes dos três principais rios do Tridente se alinham com as cores dos Muppets que emprestaram seus nomes à Casa Tully: Vermelho para Elmo, Azul para Grover e Verde para Kermit (Caco) e Oscar.

A Casa do Dragão tem seu primeiro ano completo na HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.