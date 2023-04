A Casa do Dragão tem novos nomes no elenco da 2ª temporada

A HBO anunciou (via Variety) quatro novos nomes no elenco de A Casa do Dragão.

Gayle Rankin viverá Alys Rivers, uma curandeira e moradora de Harrenhal. No romance do autor George R.R. Martin, Fire & Blood, no qual A Casa do Dragão é baseado, Alys é uma bruxa que tem visões místicas e se torna uma figura poderosa dentro da facção verde de Targaryen.

Simon Russell Beale interpretará Sor Simon Strong, o castelhano de Harrenhal e tio-avô de Lord Larys Strong, interpretado por Matthew Needham na primeira temporada.

Freddie Fox será Sor Gwayne Hightower, filho de Otto Hightower (Rhys Ifans), irmão da Rainha Alicent (Olivia Cooke) e tio de seus filhos, Rei Aegon (Tom Glynn-Carney), Rainha Helaena (Phia Saban) e Príncipe Aemond (Ewan Mitchell).

Por sua vez, Abubakar Salim interpretará Alyn de Hull, um marinheiro da frota Velaryon que serviu na campanha Stepstones.

Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin e Abubakar Salim se uniram ao elenco da 2ª temporada de #ACasaDoDragão. pic.twitter.com/Ac9aVJsvYO — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) April 24, 2023

Sobre o 2º ano de A Casa do Dragão

A nova temporada de A Casa do Dragão será filmada no Reino Unido e na Espanha, que também serviu de palco para a primeira temporada e diversas cenas de Game of Thrones.

Quanto retornar, a série terá um novo showrunner. Miguel Sapochnik, um dos criadores de A Casa do Dragão, pegou todos de surpresa quando anunciou que não retornaria para a segunda temporada. Ele revelou que gostaria de dar um tempo da franquia, mas o principal motivo é que o showrunner e a HBO tiveram grandes diferenças criativas sobre A Casa do Dragão.

Apesar disso, Sapochnik continuará como produtor executivo. O roteirista Ryan Condal assumiu o cargo de novo showrunner.

Retornam ao elenco da segunda temporada, Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Eve Best (Princesa Rhaenys Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Ewan Mitchell (Príncipe Aemond Targaryen), Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria) e Rhys Ifans (Otto Hightower).

Outros membros do elenco que retornam para a segunda temporada incluem Harry Collett (Jace Velaryon), Bethany Antonia (Baela Targaryen), Phoebe Campbell (Rhaena Targaryen), Phia Saban (Helaena Targaryen), Jefferson Hall (Jason Lannister) e Matthew Needham (Larys Strong).

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

