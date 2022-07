A Casa do Dragão: Um ator levou o papel a sério demais

Assim como em Game of Thrones, o Trono de Ferro estará em jogo novamente em A Casa do Dragão. Um ator da série levou isso a sério demais e praticamente tomou posse do objeto cenográfico.

Como uma série prelúdio, os Targaryen são a família no controle do Trono de Ferro, mas parece que o elenco os membros tinham sua própria guerra dos tronos envolvendo o almejado trono.

Conforme observado pelo The Hollywood Reporter, a luta fictícia de quem senta no Trono de Ferro foi transferida para seus membros do elenco da vida real.

Eve Best, que interpreta a princesa Rhaenys Velaryon, disse que Paddy Considine, que interpreta o rei Viserys I Targaryen, leva seu papel muito a sério tanto na tela quanto fora dela, e era muito possessivo com o Trono de Ferro.

Steve Toussaint, que interpreta Lord Corlys Velaryon, acrescentou:

“Era como se fosse dele. A certa altura eu disse a ele – porque meu personagem também tem um trono, mas não é nem de longe assim. Eu disse: ‘Você pode sentar no meu se eu puder sentar no seu’ e ele disse, ‘Nah'”.

Guerra dos tronos da vida real

No entanto, esses dois não eram os únicos que pretendiam reivindicar o Trono de Ferro enquanto as câmeras não estavam rodando e Considine não estava prestando atenção ao seu trono fictício.

Olivia Cooke, que interpreta Lady Alicent Hightower, disse sobre suas experiências: “Assim que vi o Trono de Ferro nos ensaios, corri direto para ele e joguei minha bunda nele. Mas no set, Paddy era bastante territorial, então quando ele não estava olhando, eu sentava rapidamente.”

Infelizmente para Considine, Best conseguiu passar algum tempo no Trono de Ferro exibido na San Diego Comic-Con, enquanto Toussaint brincou que foi mais uma vez negado por Considine.

“Ele me passou para trás de novo!” disse Toussaint. “Eu estava filmando e então ele se aproximou com aquele grande sorriso dele e eu fiquei tipo, ‘OK, eu vou embora.’”

Parece que sentar no Trono de Ferro é algo sério, mesmo fora das filmagens.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.