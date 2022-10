A cena de The Big Bang Theory que deu início a um romance na vida real

Um dos aspectos centrais de The Big Bang Theory é o relacionamento de Penny e Leonard, que acabou gerando um romance entre Johnny Galecki e Kaley Cuoco. Mas foi uma cena em específico que gerou a centelha inicial desse fogo.

Galecki e Cuoco também namoravam na vida real. Em vez de usar isso para promover The Big Bang Theory, no entanto, a dupla decidiu manter tudo em segredo durante toda a duração de seu relacionamento.

Felizmente, mesmo quando decidiram se separar, os atores mantiveram um ótimo relacionamento um com o outro, permitindo que a CBS avançasse com a comédia por mais uma década até que The Big Bang Theory terminasse em 2019.

A amizade duradoura de Cuoco e Galecki vai além de suas passagens como Penny e Leonard em The Big Bang Theory. Então, para o 15º aniversário da sitcom, a dupla se sentou com a Vanity Fair para se abrir sobre seu relacionamento na vida real durante os primeiros anos da sitcom.

A cena que deu início ao romance

Foi filmar uma cena de sonho do episódio da primeira temporada de The Big Bang Theory, “The Nerdvana Annihilation”, em que seus personagens fazem uma fuga romântica no elevador quebrado do prédio, que realmente começou seu romance.

“Não foi uma experiência agradável para mim”, disse Cuoco.

“Tínhamos que estar nos braços um do outro – e por um bom tempo, porque era um truque que estávamos fazendo. Esse foi certamente um dos momentos que eu acho, que deram início a tudo”, continuou Galecki.

“Acho que nos apaixonamos um pouco naquele poço do elevador”, acrescentou Kaley Cuoco.

“Nós sentimos algo, sim. Eu acho que foi um grande ponto de virada [em nosso relacionamento]. Nesse ponto, tanto ela quanto eu sabíamos que algo mútuo era sentido, e que seria mais uma distração do trabalho tentar continuar a ignorá-lo do que realmente reconhecê-lo e render-se a ele”, complementou o astro de The Big Bang Theory.

Curiosamente, assim como eles decidiram que eram melhores como amigos na vida real, Penny e Leonard também se separaram em The Big Bang Theory (mesmo que temporariamente), que ambos admitiram apresentar algumas dificuldades para eles.

Os roteiristas e a equipe do programa não queriam tornar as coisas mais estranhas para as co-estrelas, mas não tiveram escolha a não ser interpretar a separação de seus personagens.

Felizmente, quando Penny e Leonard voltaram , Cuoco e Galecki haviam superado o rompimento da vida real.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

