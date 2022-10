A cena de The Office que custou uma fortuna

The Office teve vários momentos ótimos de humor físico, e mesmo sendo arriscado, muitas vezes o elenco se desafiava a participar das cenas.

Como na 3ª temporada, em uma sequência que envolvia uma competição de comer cachorros-quentes e foi irritante para o estomago da maioria do elenco.

Ou em outro episódio da mesma temporada em que Meredith Palmer (Kate Flannery) teve que colocar a cabeça em um saco com um morcego mecânico em pleno funcionamento.

Mas quem diria que numa série com momentos tão perigosos, uma das piadas que deu mais prejuízo não tinha colocava ninguém em perigo.

A piada de 6.500 dólares

A piada em questão está no vídeo acima, e aconteceu no episódio 20 da 3ª temporada, Michael Scott (Steve Carell) decide provar que a vida no escritório é tão perigosa quando trabalhar no depósito. O gerente tem a ideia genial de tentar pular do topo do prédio em que eles trabalham, e cair em um trampolim.

Mas antes de pular, Michael e Dwight (Rainn Wilson) decidem testar a força da cama elástica jogando uma melancia do topo do prédio, mas isso acaba não indo como o planejado.

Primeiro, Wilson teve um probleminha com a mira, acertar o trampolim jogando do topo do prédio já estava levando uma dúzia de takes, eles já estavam acabando com o estoque de melancias que a equipe tinha comprado. O criador da série, Greg Daniels, já estava até pensando em usar computação gráfica para tentar fazer a cena dar certo.

Mas no take final, que foi usado no episódio, Dwight finalmente acerta a fruta no trampolim, mas ela salta para longe e acerta um Chrysler 300 que estava estacionado à alguns metros, no estacionamento.

Acontece que acertar o carro foi um completo acidente. E a melancia amassou o teto e causou outros estragos no carro. A produção teve que pagar cerca de US$6500 para o conserto.

Mesmo tendo consumido tempo e dinheiro, é inegável que a cena ficou hilária no episódio, principalmente quando descobrimos que era o carro do Stanley. Certamente valeu a pena.

