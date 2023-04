A cena de The Walking Dead que foi como um funeral para Norman Reedus

No papel de Daryl Dixon, Norman Reedus se tornou um dos integrantes mais queridos do elenco de The Walking Dead. Em meio ao desfecho da série, o ator – que ganhará seu próprio spin-off em breve – se emocionou ao gravar uma cena que, para ele, foi “quase como um funeral”.

O episódio final de The Walking Dead, batizado de Rest in Peace (Descanse em Paz), é importante lembrar, foi ao ar no dia 20 de novembro de 2022, pela AMC.

Continua depois da publicidade

A série pode até ter chegado ao fim, mas o universo de The Walking Dead continua vivo com os vindouros spin-offs de Negan, Maggie, Rick, Michonne e Daryl.

Mostramos abaixo tudo sobre a cena de The Walking Dead que foi quase um funeral para Norman Reedus; confira!

Norman Reedus se emocionou ao se despedir de colega de elenco em The Walking Dead

Durante as 11 temporadas de The Walking Dead, Daryl desenvolve uma grande conexão com Carol, uma das personagens mais importantes da série.

Como a vida imita a arte, essa conexão também foi sentida pelos atores Norman Reedus e Melissa McBride.

Por isso, o intérprete de Daryl se emocionou muito ao gravar sua última cena com Carol em The Walking Dead.

Em uma entrevista à revista Vanity Fair, ainda em 2022, o ator discutiu a gravação do momento e seu grande impacto emocional.

“Foi um dia pesado. Me senti como se estivesse em um funeral. Foi bastante triste”, comentou o ator.

Originalmente, o spin-off de Daryl Dixon seria dividido com Carol. Porém, como as gravações da série seriam realizadas na Europa, Melissa McBride não topou deixar os Estados Unidos.

Eventualmente, o spin-off foi “recalibrado” para focar somente em Daryl. Por isso, a última cena dos personagens em The Walking Dead também representa a despedida definitiva entre eles.

Apesar da declaração de Norman Reedus, a gravação da última cena de Daryl e Carol não foi de todo trágica.

De acordo com Reedus, ele e Melissa McBride utilizaram o importante contexto da cena e a história compartilhada nos bastidores para oferecer um impacto ainda mais – e um tanto quanto irreverente – para a despedida.

O resultado final foi uma interessante combinação de drama e humor que emocionou tanto o elenco quanto a equipe de The Walking Dead.

“Havia um certo elemento de piada, e isso meio que foi incorporado a toda a cena, já que o contexto era muito forte. Literalmente, poderíamos ter improvisado todo aquele momento”, explicou o ator.

No final da entrevista, Norman Reedus também mandou um recado para os fãs de The Walking Dead que ainda desejam ver Carol no spin-off de Daryl.

“A história entre esses personagens não acabou! Só posso dizer isso”, comentou o astro.

No Brasil, todos os episódios de The Walking Dead estão disponíveis na plataforma Star+. O spin-off de Daryl deve estrear na AMC ainda em 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.