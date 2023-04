A Diplomata desbanca O Agente Noturno na Netflix

Após permanecer por mais de 1 mês como a série mais assistida da Netflix, O Agente Noturno acaba de ser “destronada” no Top 10 do streaming. Agora, a produção mais popular da plataforma é o thriller político A Diplomata, que estreou na Netflix em 20 de abril de 2023.

“Ao atender uma ligação de emergência, um agente do FBI se vê no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca”, diz a sinopse oficial de O Agente Noturno na Netflix.

Liderado por Gabriel Basso (Era Uma Vez um Sonho), o elenco de O Agente Noturno conta também com Luciane Buchanan (Sweet Tooth), Hong Chau (A Baleia) e D.B. Woodside (Lucifer).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a corrida pelo Top 10 da Netflix – veja porque A Diplomata desbancou O Agente Noturno.

O Agente Noturno perde liderança do Top 10 para A Diplomata

De acordo com o site FlixPatrol – especializado em divulgar as produções mais assistidas das principais plataformas de streaming da atualidade – A Diplomata é a série mais vista pelos assinantes da Netflix.

Uma semana após o lançamento original, o thriller político finalmente supera os incríveis números de audiência de O Agente Noturno, garantindo assim a liderança no Top 10 do streaming.

Da semana de 17 a 23 de abril, A Diplomata foi assistida por 57,5 milhões de horas. O Agente Noturno, por sua vez, foi vista por 57 milhões de horas.

Esse alto nível de audiência indica que a série política será renovada para uma 2ª temporada pela Netflix.

O mesmo aconteceu com O Agente Noturno. A plataforma confirmou um segundo ano para a série de espionagem menos de uma semana após o lançamento dos primeiros episódios.

O Top 10 Mundial da Netflix, com A Diplomata e O Agente Noturno nas posições principais, é completado por Bem-vindos ao Éden, Coração Marcado, Diamantes Brutos, Treta, Supermães, Queenmaker, Pablo Escobar: El Patrón del Mal e Casamento à Indiana.

No Brasil, o Top 10 da Netflix é bem diferente. A novela colombiana Coração Marcado lidera o ranking, seguida por Bem-vindos ao Éden, Chiquititas e Diamantes Brutos.

A Diplomata aparece apenas na 4ª posição. O restante do ranking é dominado por novelas infantis, contando com Carrossel, O Agente Noturno, Carinha de Anjo, As Aventuras de Poliana e Lista Negra.

O novo hit político da Netflix, vale lembrar, traz Keri Russell (The Americans) como a embaixadora dos Estados Unidos na Inglaterra.

“Em meio a uma crise internacional, uma diplomata de sucesso precisa lidar com a carreira de embaixadora e um conturbado casamento com um político influente”, diz a sinopse oficial de A Diplomata.

Além de Keri Russell, o elenco de A Diplomata conta também com Rufus Sewell (Caleidoscópio) e Rory Kinnear (Penny Dreadful).

Você já pode assistir todos os episódios de A Diplomata e O Agente Noturno na Netflix.

