A fala de Wandinha que Jenna Ortega recusou dizer

Um dos grandes trunfos da série Wandinha, definitivamente, é a performance de Jenna Ortega como a protagonista titular. O que muitos fãs não sabem é que a estrela da Netflix se recusou a interpretar uma fala em particular. A atriz discutiu sua decisão em uma entrevista recente.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse de Wandinha.

Além de Jenna Ortega (X: A Marca da Morte) no papel principal, o elenco de Wandinha conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo a fala de Wandinha que Jenna Ortega se recusou a dizer na Netflix; confira!

Para Jenna Ortega, fala de Wandinha não combina com a personagem

Na trama de Wandinha, a personagem titular é conhecida por suas falas sarcásticas e recheadas de ironia.

Porém, Jenna Ortega se recusou a dizer uma das falas pensadas pelos roteiristas. O momento em questão acontece (ou não acontece, para sermos exatos) no 4ª episódio da série.

O capítulo em questão, vale lembrar, também traz a icônica cena de dança que viralizou no TikTok ao som de “Bloody Mary”, de Lady Gaga.

Em “Noite de Desgosto”, o 4ª episódio de Wandinha, a protagonista convida Xavier para a festa Rave’N, provocando muito ciúmes em Tyler.

No início do episódio, Wandinha observa um vestido gótico em uma loja de antiguidades. Eventualmente, quando tenta encontrar algo para vestir no baile da Escola Nunca Mais, a protagonista se surpreende ao descobrir que o Mãozinha roubou o vestido para ela.

Wandinha só oferece ao fiel escudeiro um sincero olhar de gratidão – mas na cena original, Jenna Ortega tinha uma fala bem mais expressiva.

“Lembro que, na cena do vestido, ela (Wandinha) tinha uma fala que era tipo assim: ‘Oh meu Deus, estou enlouquecendo por causa de um vestido, literalmente me odeio’”, revelou a atriz em um papo com a imprensa.

Jenna Ortega não gostou da fala, e em conversas com os roteiristas de Wandinha, conseguiu retirar o momento da série.

“Com isso, nós conseguimos evitar muitos diálogos desnecessários que tentavam fazê-la ‘soar como uma pessoa humana’”, comentou a atriz.

No TikTok, muitos fãs elogiaram a decisão de Jenna Ortega. O público concorda: a fala em questão não tem nada a ver com o temperamento apático de Wandinha.

“Temos que agradecer a esses atores que conhecem melhor os personagens do que os próprios roteiristas”, comentou um fã na rede social.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.