A Família Addams tem um membro que a série Wandinha nunca vai usar

Quem já conferiu a 1ª temporada de Wandinha sabe que a série da Netflix apresenta (quase) todos os integrantes da Família Addams. Além da protagonista, a produção conta com a participação de Mortícia, Gomez, Pugsley e Fester. Por outro lado, a Família Addams tem um membro inusitado que a série, provavelmente, nunca irá usar.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse de Wandinha na Netflix.

Além de Jenna Ortega no papel principal, o elenco de Wandinha conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o integrante da Família Addams que, ao que tudo indica, nunca aparecerá em Wandinha; confira!

Conheça Pubert, o caçula da Família Addams

O integrante de A Família Addams que, provavelmente, nunca aparecerá em Wandinha, é Pubert, o caçula do clã.

Esse personagem, para quem não se lembrar, nasce no filme A Família Addams 2, lançado originalmente em 1993.

O nascimento do pequeno Pubert – que vem ao mundo já de bigode – traz grandes desafios para a Família Addams. O bebê também desempenha um papel muito importante no destino de Debbie Jellinsky, a divertida serial killer que dá o golpe do baú no Tio Fester.

Durante toda a trama de A Família Addams 2, Wandinha e Pugsley enxergam Pubert como um “substituto”, e por isso, tentam matar o irmãozinho em qualquer oportunidade. Felizmente, no clássico estilo dos Addams, Pubert escapa de todas as essas tentativas de assassinato.

Por que Pubert não pode aparecer em Wandinha?

Os showrunners de Wandinha já confirmaram que a 2ª temporada da série será mais “sombria” que a 1ª. Logo, a introdução de Pubert seria uma boa pedida, certo?

A resposta é mais complexa do que parece! Ao que tudo indica, Pubert não aparecerá na 2ª temporada de Wandinha. Tanto a trama da série quanto a caracterização dos personagens indicam que o bebê, pelo menos nesse universo, não existe.

Na 1ª temporada de Wandinha, a protagonista de Jenna Ortega comemora seu aniversário de 16 anos. A idade de Pugsley não é revelada, mas a série deixa bem claro que o personagem é mais novo que Wandinha.

Pugsley, dessa forma, tem entre 13 e 14 anos na trama da série. Sendo assim, provavelmente, Mortícia e Gomez não terão mais um filho enquanto cuidam de dois adolescentes.

Além disso, Pubert é um personagem exclusivo dos filmes de A Família Addams. Até o momento, Wandinha tem adaptado figuras que fazem parte das HQs de Charles Addams, o que diminui as chances da introdução de Pubert (já que a utilização do personagem também envolveria disputas de direitos autorais).

Portanto, Pubert não deve aparecer na 2ª temporada de Wandinha. Enquanto a Netflix não lança os novos episódios, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.