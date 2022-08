A filha da Mulher-Maravilha apareceu em Sandman e você não sabia

Alerta de spoilers

A série Sandman, da Netflix, conquistou os fãs no mundo todo, adaptando a história criada por Neil Gaiman para a DC Comics. Os quadrinhos fazem parte do selo Vertigo, que agora é intitulado DC Black Label. É uma parte um pouco mais densa e adulta, com histórias mais sangrentas, sombrias e violentas da editora.

Com tantos personagens célebres, muitos fãs desconhecem sobre a verdadeira “origem” de Lyta Hall, mãe de Daniel, o sucessor de Sonho. Na série, ela engravidou no Sonhar, e o próprio Morpheus revelou que algum dia iria tomar a criança dela.

Nos quadrinhos, antes de Sandman, existiu Hippolyta “Lyta” Trevor, filha da Mulher-Maravilha com Steve Trevor na Terra-2. No entanto, a história de fundo da personagem foi reescrita em Sandman após a saga Crise nas Infinitas Terras.

Seu nome completo é Hippolyta Trevor-Hall, e em Sandman, sua origem ainda está entrelaçada com a Mulher-Maravilha e Steve Trevor. Os efeitos de Crise nas Infinitas Terras foram sentidos até mesmo nos quadrinhos do selo Vertigo (em alguns).

Na série da Netflix, ela é uma advogada que perdeu o noivo em um acidente, e trabalha junto de Rose Walker, que tem um papel importante nos episódios finais.

Filha da Mulher-Maravilha

A primeira aparição da personagem se deu na edição 300 de Mulher-Maravilha, no ano de 1983. A heroína, que se intitula Fúria, é membro da Corporação Infinito, e casada com o Escaravelho de Prata/Hector Hall.

Ela fundou a equipe, e se tornou uma das personagens mais importantes da nova leva de heróis dos anos 80. Ela ficou noiva de Hector, herói da Sociedade da Justiça e filho de Gavião Negro e Mulher-Gavião.

Antes de se casar, Hector foi possuído por um dos inimigos de seu pai e foi morto. Ele não sabia que Lyta estava grávida, forçando a heroína deixar a equipe para ter seu filho e cuidar dele, posteriormente.

Tudo mudou após Crise nas Infinitas Terras, quando a Mulher-Maravilha recebeu uma rajada cósmica de Anti-Monitor, e voltou a ser barro na Ilha Paraíso. Com isso, Diana Prince nunca existiu, e os escritores fizeram com que Lyta se tornasse a filha de Helena Kosmatos, a Fúria original e uma heroína grega.

Mas, Neil Gaiman resgatou a origem perdida da personagem em Sandman, tornando-a novamente filha de Diana com Steve Trevor, e revelando laços com a família da Mulher-Gavião.

O trágico romance permaneceu inalterado, e Lyta foi temporariamente reunida com seu noivo, quando a alma de Hector se perdeu dentro do Sonhar. Foi permitido que os dois se casassem, como pretendiam nas histórias antigas.

Igualmente na série, a personagem sonhava constantemente com seu noivo falecido, Hector, conseguindo entrar no Sonhar e fazer com que o mundo pudesse se abalar. Dentro do Sonhar, ela acabou engravidando, e quando despertava para o mundo real, viu que a gravidez se manteve.

Diferentemente dos quadrinhos, na série os personagens não são heróis, e passam longe de terem uma origem como nas histórias da DC. Por sua vez, a trama do novo Mestre dos Sonhos pode se concretizar, com Daniel substituindo Morpheus futuramente.

A primeira temporada de Sandman está disponível na Netflix.

