A Garota na Fita é uma história real? A verdade sobre série da Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, A Garota na Fita está fazendo o maior sucesso na plataforma. Essa surpreendente série espanhola também tira o sono dos espectadores com uma história impactante e cheia de reviravoltas. Por isso, o público quer saber: a trama é baseada em eventos reais?

“Depois que uma garotinha desaparece durante um desfile de rua em Málaga, uma jovem jornalista faz de tudo para ajudar a família a encontrá-la”, diz a sinopse oficial de A Garota na Fita.

Baseada no romance de Javier Castillo, a série de suspense conta com Milena Smit, José Coronado e Aixa Villagrán no elenco.

Mostramos abaixo se A Garota na Fita é inspirada em uma história real – confira as inspirações da série na Netflix.

A Garota na Fita é inspirada em eventos reais na Netflix?

Logo após estrear na Netflix, A Garota na Fila surgiu no Top 10 brasileiro de séries mais assistidas.

Atualmente, a produção espanhola é a segunda série mais vista pelos brasileiros na Netflix, perdendo apenas para Todo Dia a Mesma Noite.

Diferentemente do que muitos espectadores imaginam, A Garota na Fita não é baseada em uma história real.

Como citamos anteriormente, a trama da série é inspirada em um romance do autor espanhol Javier Castillo, publicado originalmente em 2020.

Os livros do escritor ganharam o coração da crítica especializada e levaram muitos prêmios no circuito literário. Logo, o fato da Netflix adaptar uma de suas histórias não é exatamente uma surpresa.

Sendo assim, mesmo com uma trama bastante realista, A Garota na Fila não é inspirada em uma história real. A trama da série (junto com seus personagens) é completamente fictícia.

Em uma entrevista, o escritor Javier Castillo revelou as inspirações da trama de A Garota na Fita.

De acordo com o autor, a ideia do livro veio a ele enquanto ele andava pelas ruas da Espanha com a esposa e com a filha pequena.

Segurando a mão da filha, Castillo viveu um momento de ansiedade, ao pensar sobre o quão terrível seria sua reação se algo acontecesse a ela.

Esse momento de terror existencial deu ao escritor a inspiração necessária para escrever “La Chica de Nieve”, que eventualmente, foi adaptado como a série A Garota na Fita, na Netflix.

A série não demorou a conquistar os assinantes da plataforma, ganhando também o coração da crítica especializada.

No Rotten Tomatoes, A Garota na Fita tem 90% de aprovação. Ou seja: vale a pena assistir à série na Netflix.

Você já pode conferir todos os episódios de A Garota na Fita no catálogo brasileiro da Netflix.

