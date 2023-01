A Garota na Fita: Explicamos o final chocante da 1ª temporada

Sucesso na Netflix, A Garota na Fita se destaca no Top 10 da plataforma. Atualmente, a série espanhola é a segunda produção mais assistida pelo público brasileiro. A trama termina com um final impactante, que deixou muitos espectadores confusos. Sendo assim, o que realmente acontece no desfecho de A Garota na Fita?

“Depois que uma garotinha desaparece durante um desfile de rua em Málaga, uma jovem jornalista faz de tudo para ajudar a família a encontrá-la”, diz a sinopse oficial de A Garota na Fita na Netflix.

Baseada no romance de Javier Castillo, a série de suspense conta com Milena Smit, José Coronado e Aixa Villagrán no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final chocante da 1ª temporada de A Garota na Fita; confira!

Final explicado de A Garota na Fita – Quem sequestrou Amaya?

O desfecho de A Garota na Fita é ambientado 9 anos após o sumiço da garotinha Amaya. Depois de vários altos temporais, a produção espanhola finalmente revela o que aconteceu com a menina.

A jornalista Miren conclui que uma mulher chamada Iris sequestrou Amaya, mas não consegue entender a motivação para o crime. Sem perder tempo, ela visita a casa da personagem, fingindo ser uma repórter que entrevista pessoas que vivem na zona rural.

Iris, assustada pela visita, diz para Amaya arrumar suas coisas – assumindo, de uma vez por todas, seu papel no sequestro da criança.

Descumprindo as ordens da polícia, a protagonista da série espanhola decide seguir Iris e Amaya. A situação fica ainda mais perigosa quando Iris decide cometer suicídio dirigindo em direção de um desfiladeiro – e levando Amaya junto – para “nunca se separar” da garota.

No entanto, Iris acaba se envolvendo em um acidente com a van e morrendo imediatamente. Amaya sobrevive, mas sofre um colapso mental.

Quando Miren diz a ela que seu verdadeiro nome é Amaya, a personagem perde o controle, atirando em sua salvadora e dizendo que seu nome é Julia.

Apesar do ferimento, Miren consegue dominar Amaya enquanto aguarda a chegada da polícia. A personagem é levada para o hospital, e seus verdadeiros pais são informados de seu paradeiro.

Os policiais dizem que, como Amaya foi isolada por 9 anos, ela precisará de um bom tempo para processar o que aconteceu e se acostumar à presença dos pais.

Com isso, A Garota na Fita termina com um final feliz – e relativamente aberto, já que não revela como será o novo relacionamento entre Amaya e os pais.

Aí, a produção espanhola mostra sua última reviravolta. O episódio final termina com um epílogo ambientado 2 anos após o retorno de Amaya. Miren, no lançamento de seu livro, recebe um envelope misterioso.

O envelope, com os dizeres “quer brincar?” traz a foto do que parece ser outra garota desaparecida, o que dá a entender que alguém estava vigiando Miren, e que essa pessoa misteriosa quer envolver a protagonista em mais um mistério.

Por isso, mesmo ao encerrar o mistério de Amaya, A Garota na Fita deixa o caminho livre para a produção de uma 2ª temporada na Netflix.

Você já pode conferir todos os episódios da 1ª temporada de A Garota na Fita na Netflix.

