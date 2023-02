A Garota na Fita tem participação especial que fãs não vão reconhecer

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série espanhola A Garota na Fita se tornou um grande sucesso na plataforma. Desde o lançamento, a produção figura no Top 10 da Netflix. Muitos fãs não perceberam, mas a 1ª temporada conta com uma participação para lá de especial.

“Depois que uma garotinha desaparece durante um desfile de rua em Málaga, uma jovem jornalista faz de tudo para ajudar a família a encontrá-la”, diz a sinopse oficial de A Garota na Fita na Netflix.

Continua depois da publicidade

Baseada no romance de Javier Castillo, a série de suspense conta com Milena Smit, José Coronado e Aixa Villagrán no elenco.

Mostramos abaixo a participação especial de A Garota na Fita que nem mesmo os fãs mais observadores reconheceram; confira!

Autor de A Garota na Fita faz participação especial na série!

Como citamos anteriormente, A Garota na Fita é baseada no livro “La Chica de Nieve”, escrito por Javier Castillo.

O romance policial se tornou um verdadeiro hit de vendas em seu lançamento original, com mais de 1,7 milhão de cópias vendidas.

Os espectadores da Netflix não notaram, mas Javier Castillo, o autor do livro, faz uma participação especial na 1ª temporada de A Garota na Fita.

Castillo aparece na sequência final de A Garota na Fita, ambientada dois anos após a resolução do mistério de Amaya.

Dois anos depois de encontrar Amaya Martin, a jornalista Miren Rojo publica um livro chamado “Garota da Neve”, e na introdução, explica que o termo ‘neve’ não se relaciona ao fenômeno meteorológico, mas sim aos ruídos das fitas.

Javier Castillo, o autor do livro que inspira a série, surge na série como um dos convidados do evento de lançamento do livro (na foto acima).

O escritor tem até mesmo algumas falas! Ele agradece Miren pelo autógrafo na cópia, e diz que a história de Amaya o emocionou muito.

Diferentemente do que muitos assinantes da Netflix pensam, A Garota na Fita não é baseada em uma história real. No entanto, em uma entrevista, o escritor Javier Castillo revelou as inspirações da trama.

Segundo o escritor, a ideia do livro veio a ele enquanto andava pelas ruas da Espanha, acompanhado pela esposa e pela filha pequena. Segurando a mão da filha, Castillo viveu um momento de ansiedade, pensando sobre o quão terrível seria sua reação se algo acontecesse a ela.

Esse momento de terror existencial deu ao escritor a inspiração necessária para escrever “La Chica de Nieve”, que, eventualmente, foi adaptado como a série A Garota na Fita, na Netflix.

Todos os episódios de A Garota na Fita estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.