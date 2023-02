A Garota na Fita: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

Sucesso de público e crítica na Netflix, a série espanhola A Garota na Fita aborda o misterioso sumiço da garota Amaya e a intensa jornada de uma jornalista para encontrá-la. Dado o final da 1ª temporada, muitos fãs querem saber: a produção será renovada para um segundo ano na plataforma?

“Depois que uma garotinha desaparece durante um desfile de rua em Málaga, uma jovem jornalista faz de tudo para ajudar a família a encontrá-la”, diz a sinopse oficial de A Garota na Fita na Netflix.

Baseada no romance de Javier Castillo, a série de suspense conta com Milena Smit, José Coronado e Aixa Villagrán no elenco.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de A Garota na Fita na Netflix; confira!

A Garota na Fita terá uma 2ª temporada na Netflix?

Até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de A Garota na Fita se manifestaram sobre uma potencial 2ª temporada para a série.

No entanto, os fãs não precisam se desesperar: isso não significa que a série espanhola foi cancelada!

Como A Garota na Fita estreou recentemente na plataforma, a Netflix ainda tem um bom tempo para definir o destino da produção.

Na maioria das vezes, a plataforma avalia dois aspectos para decidir o futuro de suas produções originais: audiência e custo de produção.

Em relação à audiência A Garota na Fita se destaca. No Top 10 brasileiro, por exemplo, a série só perde para Todo Dia a Mesma Noite. Além disso, a produção figura no ranking de séries mais assistidas de vários outros países, como a Espanha, o México e a Argentina.

A questão do orçamento é um pouco mais complexa. A Netflix não divulgou o custo da série, mas ao que tudo indica, A Garota na Fita foi produzida com baixo orçamento.

Afinal de contas, a produção espanhola não depende de cenários luxuosos ou grandes efeitos especiais para contar sua história.

Sendo assim, A Garota na Fita tem boas chances de ser renovada para uma 2ª temporada pela Netflix.

De que pode falar a 2ª temporada de A Garota na Fita?

Se a Netflix renovar A Garota na Fita para a 2ª temporada, a única integrante do elenco principal que deve retornar nos próximos episódios é Milena Smit, a intérprete da protagonista Miren.

O primeiro ano encerra, completamente, o mistério de Amaya, e por isso, os personagens de A Garota na Fita não tem motivos para retornarem na continuação.

A sequência de A Garota na Fita deve introduzir um novo mistério para Miren solucionar. No final da 1ª temporada, a jornalista recebe um envelope misterioso cheio de fotos de crianças desaparecidas.

Desse modo, na 2ª temporada, a personagem deve iniciar uma nova jornada para desvendar mais um crime.

Enquanto a Netflix não renova A Garota na Fita para um segundo ano, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

