A grande diferença entre A Casa do Dragão e Game of Thrones

A Casa do Dragão pode se passar no mesmo universo de Game of Thrones, mas a série da HBO terá uma grande diferença em relação a original, que veremos agora.

A Casa do Dragão se passa dois séculos antes dos eventos de Game of Thrones e da luta pelo Trono de Ferro em Westeros.

A série começa com o rei Viserys I Targaryen, que geralmente é considerado um rei bom e gentil, governando o reino.

No entanto, uma guerra civil, conhecida como a Dança dos Dragões, começa e definirá quem sucederá esse governante.

A série em si é uma adaptação de Fogo e Sangue, de George RR Martin, um livro de 2018, que mergulha na história da Casa Targaryen, desde a conquista dos Sete Reinos de Westeros por Aegon I Targaryen até os anos finais de Aegon III Targaryen.

A diferença entre Game of Thrones e A Casa do Dragão

O co-criador e co-showrunner de A Casa do Dragão, Ryan J. Condal, revelou uma das principais diferenças entre a nova série da HBO e Game of Thrones.

Em entrevista à SFX Magazine, Condal explicou como a produção deu atenção especial à moda ao fazer a série prelúdio.

“A única grande mudança que fizemos foi a moda”, disse ele. “Mesmo nos tempos medievais, se você olhar para a maneira como um soldado se vestia em 1100 versus 1300, há uma enorme diferença”.

“Essa é uma das coisas com as quais brincamos, mas mesmo quando você faz isso, ainda está prestando homenagem a o design do seriado original, porque tem que parecer que vive no mesmo universo”, continuou o showrunner.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

