Caleidoscópio estreou na Netflix convidando os assinantes da plataforma a participar de um interessante experimento narrativo. Afinal de contas, os episódios do thriller podem ser assistidos em qualquer ordem! Quem já conferiu a 1ª temporada quer saber: a trama é baseada em uma história real?

“Um ladrão magistral e sua equipe querem roubar 7 bilhões de dólares. Mas, para o plano dar certo, eles terão que lidar com traições, ganâncias e muitas outras ameaças”, afirma a sinopse oficial de Caleidoscópio na Netflix.

Continua depois da publicidade

Protagonizada por Giancarlo Esposito (Breaking Bad), a série conta também com Paz Vega (Rambo: Até o Fim) e Rufus Sewell (The Marvelous Mrs. Maisel) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história real por trás de Caleidoscópio na Netflix; confira!

Conheça a inspiração real de Caleidoscópio na Netflix

Caleidoscópio estreou na Netflix em 1 de janeiro de 2023, e como era de se esperar, não demorou a figurar no Top 10 do streaming.

Até o momento, a série figura no 2º lugar das produções mais assistidas da Netflix, à frente de hits como Olhar Indiscreto e Wandinha.

Muitos fãs não sabem, mas Caleidoscópio é (levemente) inspirada em uma surpreendente história real!

De acordo com Eric Garcia, o criador da série, a inspiração de Caleidoscópio veio do Furacão Sandy, um desastre natural que ocorreu no Oceano Atlântico em 2012, afetando nações caribenhas e o litoral dos Estados Unidos.

Em um papo com a Netflix, o showrunner afirmou que “sempre quis” produzir uma série sobre um assalto a banco, e que encontrou na história do Furacão Sandy a inspiração perfeita para a trama de Caleidoscópio.

Quando a cidade de Nova York foi atingida pelo furacão em outubro de 2012, as fortes chuvas causaram uma série de inundações que afetaram um depósito subterrâneo que continha mais de 70 bilhões de dólares em notas promissórias.

Nota promissória, para quem não sabe, é um registro de uma dívida, com uma promessa de pagamento da mesma pelo devedor. Com assinatura e preenchida corretamente, tem valor legal e pode ser cobrada na Justiça.

Encharcados pela água, os conteúdos do cofre foram completamente arruinados pelo Furacão Sandy – e tiveram que passar por um árduo processo de reparo para a devolução dos valores aos donos de direito.

Foi aí que Eric Garcia encontrou sua inspiração. Em seguida, o roteirista produziu o primeiro esboço da série, com a história de uma trupe de assaltantes que utiliza um desastre natural para roubar bilhões de dólares.

Giancarlo Esposito, o intérprete do protagonista Pap, descreveu o modelo narrativo de Caleidoscópio como “genial”.

“Quando ouvi, pela primeira vez, que a série seria produzida dessa maneira, fiquei confuso. Pensei: ‘O que isso significa?’ … De repente, entendi que, se eu estivesse em uma plateia, assistindo a um programa de formato não linear, me sentiria como se estivesse inventando a história. E então, para mim, é genial”, explicou o ator.

Todos os episódios de Caleidoscópio estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.