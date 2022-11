A história real que conecta Game of Thrones, The Crown e V de Vingança

Game of Thrones, The Crown e V de Vingança podem não ter nada em comum na superfície, mas há um elemento que conecta as duas séries e o filme. Estamos, de fato, falando sobre um acontecimento da vida real.

Game of Thrones foi um dos maiores sucessos da HBO, se não o maior, contando a história da guerra pelo trono dos Sete Reinos de Westeros. A série acabou em 2019, mas gerou uma derivada, A Casa do Dragão, que lançou sua primeira temporada recentemente.

The Crown, por sua vez, é uma das séries mais aclamadas da Netflix, tendo ganhado diversos prêmios ao longo dos anos. A obra conta a história do reinado da rainha Elizabeth II, desde pouco antes da sua coroação, até os anos 1990.

Por fim, V de Vingança é baseado em quadrinhos de Alan Moore. O filme é ambientado em uma sociedade distópica, em que um governo fascista tomou conta da Inglaterra. Nesse meio, uma mulher se junta a um homem mascarado – com uma máscara de Guy Fawkes – para realizar uma revolução.

Essas três obras são ligadas por um acontecimento da História da Inglaterra: a conspiração da pólvora.

Conspiração da pólvora liga as 2 séries e o filme

A Conspiração da Pólvora de 1605 foi uma tentativa fracassada de assassinato contra o rei Jaime I por um grupo de católicos ingleses provinciais liderados por Robert Catesby, que procurou restaurar a monarquia católica na Inglaterra após décadas de perseguição contra os católicos.

O plano era explodir a Câmara dos Lordes durante a abertura do Parlamento em 5 de novembro de 1605.

A trama foi revelada às autoridades em uma carta anônima enviada a William Parker, 4º Barão Monteagle, em 26 de outubro de 1605. Durante uma busca na Câmara dos Lordes na noite de 4 de novembro de 1605, um dos conspiradores, Guy Fawkes foi descoberto guardando 36 barris de pólvora – o suficiente para reduzir a Câmara dos Lordes a escombros – e preso.

A maioria dos conspiradores fugiu de Londres ao saber que a conspiração havia sido descoberta.

Essa história é mencionada diretamente tanto em The Crown, quanto em V de Vingança, no qual assume grande relevância, em razão da inspiração de V em Guy Fawkes.

Já em Game of Thrones, a inspiração é mais escondida. Na sexta temporada da série, Cersei explode parte de Porto Real ao explodir barris de fogovivo, que estavam escondidos no subterrâneo da cidade. De uma vez só, ela consegue matar diversos de seus inimigos. A cena claramente foi inspirada na Conspiração da Pólvora.

Game of Thrones, A Casa do Dragão e V de Vingança estão disponíveis no HBO Max. Já The Crown está na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.