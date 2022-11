A Imperatriz é renovada pela Netflix: O que esperar da 2ª temporada

Sucesso na Netflix, A Imperatriz conquistou o público brasileiro com a história real de Elisabeth von Wittelsbach – a Sisi da Áustria. A Netflix renovou a série para a segunda temporada, mas o que podemos esperar dela? Veremos isso agora.

“Elisabeth se apaixonou pelo Imperador Francisco, mas não poderia imaginar que ao se casar com ele acabaria mergulhando no mundo de tensões e intrigas da corte de Viena”, afirma a sinopse oficial de A Imperatriz na Netflix.

Continua depois da publicidade

Criada por Katharina Eyssen e Lena Stahl, A Imperatriz tem Devrim Lingnau, Philip Froissant, Melika Foroutan e Johannes Nussbaum nos papéis principais.

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de A Imperatriz na Netflix; confira.

A trama da 2ª temporada de A Imperatriz

Vimos apenas uma fração da vida interessante da Imperatriz Elisabeth, e ainda há muitas décadas para explorar.

Agora grávida, Elisabeth dará à luz seu primeiro de quatro filhos, a arquiduquesa Sofia da Áustria. No entanto, embora o nascimento de seu primeiro filho tenha sido um dos momentos mais felizes da vida de Elisabeth, também a colocou em desacordo com sua sogra, a princesa Sofia, que estava convencida de que a imperatriz era jovem demais para criar os filhos. e assumiu a responsabilidade de criar os filhos da Imperatriz.

Depois de muitos meses de protesto, Elisabeth finalmente conseguiu convencer seu marido, o imperador Franz, de que ela poderia levar seus filhos em suas viagens. Infelizmente, enquanto viajava pela Hungria, sua filha, a arquiduquesa Sophie, morreu de febre.

A morte da arquiduquesa Sofia só aumentou a determinação de sua avó, a princesa Sofia, de que ela criasse os netos do imperador, em vez da imperatriz.

Todos os filhos sobreviventes de Elisabeth cresceriam com uma mãe distante, que pode não ter sido cruel com eles, mas certamente era “não maternal”.

Quanto ao imperador Franz, o nascimento de seu primeiro filho e as ações de sua esposa ajudaram a reduzir o sentimento nacionalista e revolucionário. No entanto, as tensões na Europa acabarão por levar a Áustria à guerra.

A segunda temporada provavelmente explorará a gravidez de Elisabeth e os primeiros dois anos de vida como mãe até a trágica morte de seu filho primogênito.

Quem retorna em A Imperatriz 2? Quando a nova temporada estreia?

Boa parte do elenco principal deve retornar nos novos episódios.

O elenco de A Imperatriz é formado por Devrim Lingnau (Imperatriz Elisabeth), Philip Froissant (Imperador Franz Joseph), Melika Foroutan (Princesa Sophia), Johannes Nussbaum (Arquiduque Maximilian), Elisa Schlott (Helene), Jördis Triebel (Princesa Ludovika), Raymond Tarabay (Embaixador de Bourqueney), Hanna Hilsdorf (Amalia) e Svenja Jung (Louise).

As gravações do segundo ano podem começar no primeiro semestre de 2023. Com isso, os próximos capítulos podem estrear na plataforma no final de 2023 ou meados de 2024.

Enquanto isso, você pode conferir a 1ª temporada de A Imperatriz, inspirada em uma história real, no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.