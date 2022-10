A Imperatriz: Quem interpreta Elisabeth na Netflix?

Sucesso na Netflix, o drama de época A Imperatriz acompanha a história de Elisabeth Amalie Eugenie de Bavária. Misturando fato e ficção, a série não demorou a conquistar o público brasileiro. Um dos maiores trunfos da produção é o carisma de Devrim Lingnau, a atriz alemã que vive a protagonista Sisi.

“Elisabeth se apaixonou pelo Imperador Francisco, mas não poderia imaginar que ao se casar com ele acabaria mergulhando no mundo de tensões e intrigas da corte de Viena”, afirma a sinopse oficial de A Imperatriz na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de Devrim Lingnau no papel principal, o elenco de A Imperatriz conta com Philip Froissant, Melika Foroutan e Johannes Nussbaum.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre Devrim Lingnau, a intérprete de Elisabeth em A Imperatriz.

Conheça Devrim Lingnau, a Elisabeth de A Imperatriz

Como citamos acima, a Imperatriz Sisi é interpretada pela atriz alemã Devrim Lingnau, de 24 anos, na série da Netflix.

A atriz nasceu em 1998, na cidade de Mannheim. Filha de um pai turco e uma mãe alemã, Lingnau cresceu como bilíngue. Hoje em dia, ela é fluente em inglês, alemão e turco.

Ainda na infância, Devrim Lingnau se interessou pelo mundo da dança, e começou a fazer aulas de balé na Academia de Dança da Universidade de Música e Artes de Mannheim.

Depois de se formar no ensino médio, a atriz de A Imperatriz entrou para a Academia Estadual de Belas Artes, em Karlsruhe, onde começou a estudar sob a tutela da artista plástica Ulla von Brandenburg.

Eventualmente, Lingnau decidiu seguir carreira na TV. Seu primeiro projeto foi o filme televisivo Aktenzeichen XY: Ungelöst (Arquivo Número XY: Não Resolvido).

A partir daí, a atriz passou a contar com papéis pequenos em diversas produções da TV alemã, como a série teen Fluch des Falken (A Maldição do Falcão) e a trama de mistério Unter Verdacht: Verlorene Sicherheit (Sob suspeita: Segurança Perdida).

Em 2019, Devrim Lingnau começou sua carreira internacional. No filme de terror Carmilla, a atriz interpretou a vampira titular. No projeto, ela também contracenou com Tobias Menzies, famoso por viver o Príncipe Philip na série The Crown.

Finalmente, em dezembro de 2020, a atriz foi escalada como Elisabeth da Áustria na série A Imperatriz. Por sua performance, Devrim Lingnau conquistou fãs no mundo inteiro.

Você pode acompanhar a rotina e os projetos de Devrim Lingnau no Instagram da atriz (@devrim.lingnau). Na rede social, a atriz tem mais de 19 mil seguidores. Em suas postagens mais recentes, ela comemora o enorme sucesso de A Imperatriz na Netflix.

A Imperatriz, com Devrim Lingnau, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.