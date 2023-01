A impressionante história real de Mariam, de Vikings: Valhalla

Alerta de spoilers

A segunda temporada de Vikings: Valhalla introduziu novos personagens, muitos dos quais faziam parte da tripulação de Harold (Leo Suter) e Leif (Sam Corlett) durante sua viagem a Constantinopla. Entre eles estava Mariam (Hayat Kamille), uma astrônoma que rapidamente se conectou a Leif. Vamos descobrir mais sobre a Mariam da vida real.

“Perseguidos e em fuga, nossos lendários heróis vikings se veem forçados a testar suas ambições e bravura em mundos além dos fiordes da Escandinávia. Inimigos novos e antigos aguardam Freydis, Leif e Harald nos confins do mundo. Mais uma vez, a busca por poder e novos lugares para conquistar é incessante”, afirma a descrição dos novos episódios.

O elenco principal de Vikings: Valhalla é liderado por Sam Corlett (O Mundo Sombrio de Sabrina), Frida Gustavsson (The Witcher), Leo Sutter (Sanditon) e Bradley Freegard (Holby City).

A Mariam da vida real

Harold e Leif viajaram para Novgorod para pedir ao tio de Harald, Yaroslav, o Sábio (Marcin Dorociński), ajuda para formar um exército, confrontar Olaf (Jóhannes Haukur Jóhannesson) e reivindicar o trono da Noruega.

Yaroslav recusou, então Harold apresentou um novo plano: vender peles em Constantinopla e formar um exército com esse dinheiro. Ele rapidamente formou uma tripulação para navegar para Constantinopla, e entre eles estava Mariam, uma astrônoma que Leif conheceu em Novgorod e por quem ele ficou fascinado.

Mariam, como Leif, Harald, Freydis e muitos outros personagens de Vikings: Valhalla, é baseada em uma pessoa real, e sua história é bastante impressionante.

Mariam é baseada em Al-ʻIjliyyah, mais conhecida na literatura popular moderna como Mariam al-Asṭurlābiyya, embora “Mariam” como seu primeiro nome não seja mencionada na única fonte que existe sobre sua vida.

Mariam era uma fabricante de astrolábios do século X, e ela residia em Aleppo, que agora é o norte da Síria.

Um astrolábio é um antigo instrumento astronômico que era um modelo portátil do universo e, graças às suas várias funções, também funciona como um inclinômetro e um dispositivo de cálculo analógico, capaz de resolver muitos tipos de problemas em astronomia.

De acordo com o bibliógrafo e biógrafo árabe muçulmano, ibn al-Nadim, Mariam era filha de al-ʻIjliyy, que também era um fabricante de astrolábios, e ela e seu pai eram aprendizes de Nasṭūlus, outro astrônomo.

Muito pouco se sabe sobre Mariam, incluindo que ela foi empregada pelo primeiro emir de Aleppo, Sayf al-Dawla, que ficou impressionado com seu trabalho, pois projetar um astrolábio exigia cálculos matemáticos complexos e precisão.

As contribuições de Mariam para a astronomia, a ciência e a fabricação de astrolábios foram reconhecidas em 1990, quando o asteroide do cinturão principal 7060 Al-ʻIjliya, descoberto por Henry E. Holt no Observatório Palomar, foi nomeado em sua homenagem, e mais tarde ela inspirou um personagem no livro Binti de 2015.

Em 2018, ela foi nomeada uma mulher extraordinária da Idade de Ouro Islâmica pela 1001 Inventions.

Vikings: Valhalla está disponível na Netflix.

