A impressionante história real por trás de Enxame no Prime Video

Sucesso de público e crítica, a série Enxame tem tudo para se tornar um dos maiores hits do Amazon Prime Video. Ousada, assustadora e cheia de reviravoltas, a série conta a história de Dre, uma jovem que desenvolve uma terrível obsessão pela popstar Ni’Jah – baseada em Beyoncé. Muitos fãs não sabem, mas a produção é inspirada em uma impressionante história real.

“A jovem Dre é levada para lugares sombrios e inesperados por conta da sua obsessão pela estrela do pop Ni’Jah”, diz a sinopse oficial de Enxame no Prime Video.

Protagonizada por Dominique Fishback (Judas e o Messias Negro), Enxame conta também com Chloe Bailey (Chloe x Halle), Paris Jackson (American Horror Stories), Rory Culkin (Pânico 4) e a popstar Billie Eilish no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a surpreendente história real que inspira a trama de Enxame no Prime Video; confira!

Enxame é baseada em uma história real no Prime Video?

Com todos os episódios já disponíveis no Prime Video, Enxame é uma produção de Donald Glover (também conhecido como o rapper Childish Gambino) e da cineasta Janine Nabers.

Em uma entrevista recente ao site da produtora Shonda Rhimes – de Grey’s Anatomy e Inventando Anna – Nabers discutiu os eventos reais que inspiram a trama de Enxame.

No início de cada episódio, Enxame exige a seguinte mensagem: “Esta não é uma obra de ficção”. Sendo assim, de onde vem a trama da série?

“O primeiro episódio é baseado em uma história verdadeira que realmente aconteceu na internet. Nós começamos por aí, e então, construímos a trama nos inspirando em eventos reais que ocorreram nos Estados Unidos entre 2016 e 2018. Obviamente, como estamos na TV, tomamos algumas liberdades criativas”, explicou a roteirista.

Questionada sobre o caráter verdadeiro da história, Janine Nabers explicou melhor as inspirações de Enxame.

“Em abril de 2016, (o álbum) Lemonade foi lançado. Na mesma noite, nasceu um boato sobre uma mulher chamada Marissa Jackson que, supostamente, cometeu suicídio após o lançamento do disco”, comentou Nabers.

A produtora cita um dos álbuns mais famosos da cantora Beyoncé, que como você já sabe, serve como base para a caracterização da popstar Ni’Jah em Enxame.

“Ela (Marissa Jackson) teria se matado após assistir aos clipes do álbum visual, já que ele basicamente confirma que um homem muito poderoso havia traído uma das mais incríveis, belas e bem sucedidas popstars da nossa geração”, completou a produtora.

Um dos principais temas do álbum Lemonade, vale lembrar, é o fato do rapper Jay-Z ter se envolvido em affairs extraconjugais durante seu casamento com Beyoncé.

“Sou de Houston, Texas, e o sobrenome da minha melhor amiga é Jackson. Na época, muita gente perguntava: ‘Quem é essa tal de Marissa Jackson?’, e ‘essa história é verdadeira?’. E, por um tempo, as pessoas começaram a tuitar coisas horríveis sobre ela. Lembro disso muito especificamente, já que o lançamento de Lemonade também foi algo bastante significativo para mim, como uma mulher negra de Houston”, explicou Janine Nabers.

Na trama de Enxame, a irmã da protagonista Dre, interpretada por Chloe Bailey, também se chama Marissa.

Por último, é importante lembrar que, embora tenha servido como inspiração para a série Enxame, Marissa Jackson não existiu de verdade. A “lenda” da jovem que teria cometido suicídio após o lançamento de Lemonade não passa de uma notícia falsa, divulgada originalmente pelo site satírico Empire Herald.

Você já pode assistir todos os episódios de Enxame no Prime Video.

