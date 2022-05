A Irmandade terá 3ª temporada na Netflix? Veja

Mais de dois anos após a estreia original, a 2ª temporada de A Irmandade finalmente chegou à Netflix. Ambientada no universo do crime organizado, a produção brasileira faz sucesso com os assinantes da plataforma. Quem já conferiu os 6 episódios do segundo ano quer saber: a série terá uma 3ª temporada na Netflix?

“Uma advogada honesta enfrenta um dilema moral depois que policiais a forçam a delatar seu irmão, que está preso e lidera uma facção criminosa em ascensão”, afirma a sinopse oficial de A Irmandade na Netflix.

Criada por Pedro Morelli, a série tem Naruna Costa e Seu Jorge nos papéis principais. O elenco de A Irmandade conta também com Hermila Guedes, Lee Taylor, Danilo Grangheia e Wesley Guimarães.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o status de renovação, trama, elenco e estreia da 3ª temporada de A Irmandade na Netflix.

A Irmandade foi renovada para a 3ª temporada na Netflix?

A Netflix ainda não confirmou a renovação de A Irmandade para a 3ª temporada. Mas isso não significa que a série foi cancelada.

Normalmente, a Netflix demora de duas semanas a três meses para divulgar o destino de suas produções originais. Ou seja: os fãs podem esperar por novidades até agosto de 2022.

Dados seus altos números de audiência, A Irmandade tem grandes chances de ser renovada para um terceiro ano. Afinal de contas, a série figurou no Top 10 de 6 países, incluindo o do Brasil.

Quem retorna na 3ª temporada de A Irmandade?

Caso a Netflix opte pela renovação de Irmandade para a 3ª temporada, Naruna Costa deve voltar como a protagonista Cristina.

O destino de Edson, o personagem de Seu Jorge, não está confirmado. O ator pode retornar em cenas de flashbacks, mas sua volta ainda não foi definida.

Hermila Guedes também deve voltar como Darlene, uma das personagens mais importantes da produção brasileira da Netflix.

O elenco da 3ª temporada de A Irmandade deve contar também com Lee Taylor (Ivan), Wesley Guimarães (Marcel), Danilo Grangheia (Andrade) e Pedro Wagner (Carniça).

Conheça a trama da 3ª temporada de A Irmandade

A 3ª temporada de A Irmandade deve ser ambientada logo após o final chocante do segundo ano.

No desfecho da 2ª temporada, a facção consegue expandir sua influência por toda a cidade de São Paulo. Para simbolizar a mudança, a organização criminosa escolhe um novo ícone: o Ouroboros, uma serpente que engole o próprio rabo.

Muito importante, a mudança representa uma grande renovação da quadrilha. A versão mais antiga da organização, morre com Edson.

Com a despedida do personagem de Seu Jorge, a quadrilha passa por um intenso processo de revitalização, com novos integrantes e ideologias muito perigosas.

Na 3ª temporada de A Irmandade, o principal tema deve ser os novos planos da quadrilha e a relação dos criminosos com os moradores da favela.

Data de estreia da 3ª temporada de A Irmandade na Netflix

Como a 3ª temporada de A Irmandade ainda não foi confirmada pela Netflix, fica difícil especular sobre a data de estreia dos novos episódios.

A Irmandade contou com um hiato de mais de 2 anos entre a 1ª e a 2ª temporada. A demora foi causada pela pandemia de Covid-19.

Sendo assim, o terceiro ano não deve demorar tanto tempo para estrear. Caso a Netflix renove A Irmandade para a 3ª temporada, os novos episódios podem chegar em meados de 2023 ou 2024.

Enquanto isso, as duas temporadas de A Irmandade continuam disponíveis na Netflix.