A League of Their Own terá 2ª e última temporada

A League of Their Own (Uma Equipe Muito Especial) foi renovada para uma segunda e última temporada com apenas 4 episódios, após meses de negociações entre a Amazon e Sony Pictures TV. As informações são do Hollywood Reporter.

Planejada desde 2018, a série é uma repaginação morderna do clássico filme de 1992, estrelado por Geena Davis, Lori Petty, Madonna, Rosie O’Donnell e Tom Hanks. Os showrunners Will Graham e Abbi Jacobson receberam a benção da diretora do longa, Penny Marshall, para adaptar a atração antes de sua morte, em 2018.

A série estrelada por Jacobson, D’Arcy Carden, Chante Adams, Melanie Field e Kate Berlant gira em torno de uma liga feminina de baseball nos anos 1940 e aborda temas como sexualidade e racismo, que foram brevemente apresentados no filme de Marshall.

Além de apresentar histórias de jogadoras gays da liga, o seriado do Prime Video também examina a situação das mulheres negras que não foram autorizadas a ingressar na liga.

A primeira temporada, com 8 episódios, terminou em agosto do ano passado e foi aclamada pelos críticos.

