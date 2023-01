A Lenda de Shahmaran é uma história real? A verdade sobre série da Netflix

Sucesso na Netflix, A Lenda de Shahmaran arrasa no Top 10 do streaming, à frente de alguns dos maiores hits da plataforma. Essa surpreendente série turca aposta na fantasia e no mistério para contar uma história de tirar o fôlego. Por isso, os fãs querem saber: a trama da série é baseada em eventos reais?

“Shahsu vai a Adana para uma palestra e vê a oportunidade perfeita de confrontar o avô distante. Mas acaba envolvida em uma lenda”, diz a sinopse oficial de A Lenda de Shahmaran na Netflix.

O elenco de A Lenda de Shahmaran é formado inteiramente por atores da Turquia, e é liderado por Serenay Sarıkaya, Burak Deniz e Mustafa Uğurlu.

Revelamos abaixo se A Lenda de Shahmaran é inspirada em uma história real – conheça as inspirações da série na Netflix!

A Lenda de Shahmaran é inspirada em eventos reais?

Não. A trama de A Lenda de Shahmaran, definitivamente, não é baseada em eventos reais ou em qualquer aspecto da realidade.

O fato de A Lenda de Shahmaran ser uma história completamente fictícia não é exatamente uma surpresa. Afinal de contas, a série turca é bastante fantasiosa, apresentando diversos elementos sobrenaturais em sua trama.

Atualmente, A Lenda de Shahmaran assume a posição Número 3, à frente de sucessos como Ginny & Georgia e Vikings: Valhalla.

Conheça as inspirações de A Lenda de Shahmaran

Como você já pode perceber, A Lenda de Shahmaran não é baseada em uma história real. Por outro lado, a produção da Netflix é inspirada em uma antiga lenda do folclore turco.

Na mitologia persa (e de outras regiões do Oriente Médio), Shahmaran é uma criatura folclórica também chamada de “Rainha das Serpentes” ou Serpente de Fogo”.

Essa criatura lendária, parte do folclore da Turquia, Irã, Iraque, Armênia, Anatólia e Curdistão, é descrita como “metade mulher e metade serpente” (veja uma foto abaixo).

Segundo a lenda, Shahmaran tem a metade inferior de uma serpente e a metade superior de uma bela mulher. O visual dessa criatura é relativamente parecido com o da Echidna e da Lamia, na mitologia grega.

O folclore afirma também que Shahmaran possui grande sabedoria e o poder de curar feridas e garantir imortalidade para quem a captura.

Uma profecia também diz que, em um dia, Shahmaran se revelará para o mundo, iniciando uma nova era de paz e harmonia. Essa profecia, inclusive, figura na trama de A Lenda de Shahmaran, na Netflix.

Atualmente, a figura da Shahmaran também encontra um importante significado social, principalmente nos países do Oriente Médio.

Desde 2016, a comunidade LGBTQIA+ da Turquia (e de outros países do Oriente Médio) utiliza o ícone da Shahmaran como símbolo de apoio. A imagem também é utilizada para simbolizar a força das mulheres curdas – especificamente nas obras das artistas Zehra Dogan e Canan Senol.

A cantora Sevdaliza (que fez shows no Brasil em 2022), de origem iraniana, também tem uma canção chamada “Shahmaran” em seu álbum de estreia, o ISON.

A Lenda de Shahmaran está disponível na Netflix.

