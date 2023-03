A Lição tem um detalhe brilhante que você não percebeu

Recentemente, o k-drama A Lição lançou a Parte 2 de sua 1ª temporada na Netflix. A série de suspense não demorou a voltar ao Top 10 da plataforma, superando alguns dos maiores sucessos do streaming. Muitos fãs não notaram, mas uma cena dos novos episódios tem um detalhe brilhante – e quase imperceptível.

“Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança”, diz a sinopse oficial de A Lição.

Os atores sul-coreanos Song Hye-kyo, Lee Do-hyun e Lim Ji-yeon integram o elenco principal de A Lição na Netflix.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o pequeno detalhe que impressionou os fãs de A Lição – confira se você notou. (via GossipChimp)

Detalhe brilhante de A Lição está nas cenas de Ha Ye-sol

Um dos k-dramas mais populares da Netflix, A Lição está fazendo o maior sucesso na plataforma. Até o fechamento desta matéria, a série sul-coreana é a mais assistida do streaming, à frente de hits como Entrevías e a 4ª temporada de You.

Em meio ao sucesso da série, alguns fãs perceberam um detalhe importante – mas quase invisível – nas cenas de Ha Ye-sol, a filha de Park Yeon-jin e Ha Do-young.

No final da 1ª temporada, Jeon Jae-jun, o pai ‘original’ de Ha Ye-sol vai ao treino de futebol da personagem e grita: “Sou seu pai verdadeiro! Vou explicar todas as partes, e até comprei as ações dos eletrônicos da Samsung e da Kakao”.

A fala do personagem faz referência a um momento anterior da série, quando Jeon Jae-jun pergunta à garota sobre o que ela gosta.

“Do que você gosta? Videogames? Bonecas?”, questiona o personagem. “Eu gosto de ações. Dos eletrônicos da Samsung e da Kakao”, responde Ha Ye-sol.

No Reddit, alguns fãs de A Lição descobriram o motivo exato que leva a personagem a citar, especificamente, as empresas Samsung e Kakao: a personagem é daltônica, assim como Jeon Jae-jun.

De acordo com o site Westchester Health, o tipo mais comum de daltonismo dificulta a diferenciação entre as cores. Para as pessoas que sofrem desta desordem, os tons de azul e amarelo aparecem com mais destaque, enquanto as outras cores são praticamente invisíveis.

A logomarca da Samsung é azul, e a da Kakao é amarela. Por isso, os fãs de A Lição concluíram que Ha Ye-Sol só escolhe essas marcas por conseguir enxergar as cores de seus símbolos.

“Uau! Eu realmente não havia percebido. Parabéns ao criador da série por incluir esse detalhe”, comentou um fã no Reddit.

Você já pode assistir A Lição na Netflix.

