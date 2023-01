A Lição: Tudo o que sabemos sobre a continuação na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o thriller sul-coreano A Lição tem tirado o sono de muita gente! Graças à sua trama misteriosa, surpreendente e cheia de reviravoltas, a série aparece em destaque no Top 10. Quem já conferiu a 1ª temporada quer saber: o thriller terá uma continuação na plataforma?

“Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança”, afirma a sinopse oficial de A Lição na Netflix.

Continua depois da publicidade

Os atores sul-coreanos Song Hye-kyo, Lee Do-hyun e Lim Ji-yeon integram o elenco principal de A Lição na Netflix.

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a continuação de A Lição na Netflix; confira!

A lição terá continuação na Netflix?

A série sul-coreana A Lição – The Glory, no título original – estreou na Netflix em 30 de dezembro de 2022.

Menos de uma semana depois, a série já figura no Top 10 do streaming, à frente de hits como Alice in Borderland e Emily em Paris.

Com o grande sucesso da série, e o final impactante da 1ª temporada, muitos fãs usaram as redes sociais para pedir a renovação de A Lição para um segundo ano.

Esses fãs ficarao felizes em saber que a 2ª temporada de A Lição não apenas está confirmada, mas também já conta com data de estreia na Netflix.

Primeiramente, é importante lembrar que os 8 episódios de A Lição que já estrearam na Netflix não representam a 1ª temporada da série, mas sim a 1ª Parte do primeiro ano.

Em termos mais práticos, a 1ª temporada da série sul-coreana deveria ter 16 episódios. Porém, a Netflix decidiu dividir o primeiro ano em duas partes.

A 1ª Parte estreou na plataforma em 30 de dezembro, e a 2ª já está confirmada para chegar ao streaming ainda em 2023.

Portanto, A Lição terá uma continuação na Netflix. Melhor ainda: os espectadores não precisarão esperar muito para conferir os próximos capítulos.

Em uma entrevista recente, o diretor Ahn Gil-ho revelou que a 2ª parte da 1ª temporada de A Lição estreia na Netflix em março de 2023 (ainda sem data específica).

Como os novos episódios foram filmados juntamente com os primeiros, todo o elenco principal retorna na Parte 2. Ou seja: os fãs podem aguardar a volta de Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Shin Ye-eun, Yeom Hye-ran, Park Sung-hoon e Song Byeong-geun.

Os eventos dos próximos episódios serão ambientados logo após o final chocante da parte 1, que termina de forma aberta e deixa o caminho livre para a continuação.

Enquanto a 2ª parte da 1ª temporada de A Lição não estreia na Netflix; você pode conferir todos os episódios da 1ª Parte na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.